Праздник 17 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

В пятницу 17 января православная церковь чтит память преподобного Антония Великого. По старому календарю сегодня - собор 70 святых апостолов.
О том, какой праздник сегодня 17 января, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Преподобный Антоний Великий был одним из наиболее известных святых раннего христианства. Также Антоний считается основателем христианского отшельничества в пустыне, отшельнического монашества и инициатором монашеской жизни.
Святой родился в 251 году в городке Коми на территории Египта. Семья, в которой родился Антоний, была состоятельной и придерживалась христианской веры. Когда парню был 21 год, умерли его родители. Тогда Антоний раздал все имущество нуждающимся, а сам оставил имение родителей и перебрался в пустыню.
Святой поселился на горе на берегу Нила, построив дом и проведя в одиночестве 20 лет. По церковным преданиям, Антония много раз пытался соблазнить дьявол, но святой постоянно молился и придерживался строгих обетов.
После 305 года Антоний прервал уединение, чтобы помочь отшельникам-ученикам организовать монашескую жизнь. В 311 году святой отправился в Александрию, чтобы помочь христианам во время преследования императором Максимианом. Через 2 года, когда угроза гонений миновала, Антоний отправился в монастырь на берегу Красного моря.
Проведя в уединении около 70 лет, святой отправился к Павлу Отшельнику, чтобы сообщить ему о прекращении гонений на христиан. Также через 8 лет Антонию пришлось снова прервать отшельничество, чтобы по приглашению Афанасия Великого пресечь ересь ариан в Александрии.
После этого святой вернулся в свою пещеру на горе и дожил до 105 лет, мирно почив. Мощи Антония были перенесены в Сент-Антуан-л'Аббеи французским графом Жоселином.
Согласно верованиям предков, в этот день не стоит выполнять некоторую домашнюю работу, а также действовать бездумно. Чтобы не навлечь на себя или семью проблемы, сегодня нельзя:
В народном календаре день считался переломным моментом зимы. Также предки верили что, поскольку святой Антон боролся с демонами, сегодня можно отпугнуть злую силу и защитить себя от ведьм.
Для этого совершали определенные обряды, например, проводили ножом или серпом по дороге, которая вела к дому.
По новому стилю, 17 января именины празднуют: Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван.
А по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.