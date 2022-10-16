Праздник 16 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

День ангела сегодня отмечают люди со следующими именами:

Денис, Павел, Иоанн, Дионисий, Гарард, Маргарита, Ядвига.

Традиции и обычаи на Дениса Позимнего

Наши предки считали, что в этот день следует оберегаться зла и не рассказывать никому о своем счастье, чтобы завистники его не разрушили.

На Дениса не советовали в этот день общаться с кареглазыми или черноглазыми незнакомцами, считая, что они могут наслать порчу.

Если на 16 октября намечено первое свидание, знакомство с родными второй половинки, первичная деловая встреча – все это лучше перенести на другой день.

Из-за осенних "летающих в воздухе лихорадок" верили, что сегодняшняя дата особенно опасна для слабонервных и детей. Чтобы защититься от лихорадок, в карман прятали небольшой осиновый кол.

Еще от злого глаза можно совершить специальный обряд: в стакан налейте колодезную воду и положите в нее три горячих угля, добавьте ложку соли и покропите этой водой руки и ноги.

День хорошо подходит для любых лечебных процедур и походов в баню. Также 16 октября является удачным для разного творчества и рукоделия.

Что нельзя делать в этот день

Легко одеваться, ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Резать домашнюю птицу.

Совершать большие покупки, жизненные изменения, проводить важные встречи.

Переедать из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Брать деньги на дороге – можно лишиться изобилия и влезть в долги.

Делать хирургические операции – вообще надо быть очень осторожными с острыми предметами.

Ссориться и кричать, желать кому-нибудь зла.

Смотреть в зеркало после полуночи.

Женщинам запрещено задерживаться на пороге дома: стоять, сидеть, разговаривать с кем-нибудь. Если не повиноваться этому совету предков, можно оказаться во власти "темных сил".

Приметы погоды 16 октября