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Праздник 16 сентября: что нельзя делать в день Евфимии Птичьей кости, приметы

Понедельник 16 сентября 2024 06:00
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Праздник 16 сентября: что нельзя делать в день Евфимии Птичьей кости, приметы Церковный праздник 16 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 16 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святой великомученицы Евфимии по новому церковному календарю. В народе этот день называют Евфимия, Птичья кость.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая великомученица Евфимия родилась в городе Халкидоне в семье сенатора Филофрона и его жены Феодорисианы. Во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана в 303 или 304 году, Евфимия, как и другие христиане, отказалась участвовать в языческом празднике, за что была арестована и подвергнута жестоким пыткам.

Из-за Божьей помощи и своей стойкости в вере, Евфимия выдержала все пытки и оставалась невредимой даже во время жесточайших испытаний. Когда ее отдали в жертву зверям, только одна медведица нанесла ей незначительную рану, после чего праздника отошла к Господу. Землетрясение, последовавшее после ее смерти, потряс город Халкидон, а тело мученицы оставалось нетленным на земле до ее погребения.

Евфимия была похоронена в окрестностях Халкидона, и впоследствии над ее могилой был построен храм. Мощи святой были перенесены в Александрию при императоре Феодосии Великом, но вновь вернулись в Халкидон. Во время IV Вселенского Собора в 451 г. святые мощи стали важным свидетелем в разрешении церковного спора, когда святая Евфимия помогла определить истинную веру среди многочисленных споров.

Мощи святыни выдержали много испытаний, включая иконоборческое преследование, и ныне чествуются в Константинополе, где хранятся в церкви, посвященной ее имени.

Праздник 16 сентября: что нельзя делать в день Евфимии Птичьей кости, приметы

Великомученица Евфимия Всехвальная, Халкидонская (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать сегодня, 16 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Сплетничать и завидовать
  • Ссориться, злословить
  • Начинать новые дела.

Также завтра традиционно навещают баню всей семьей, чтобы обеспечить здоровье на весь год.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Звезды мерцают - к смене погоды
  • Тепло весь день - зима будет поздней
  • Слышен гром - зимой будет мало снега
  • Листва не опадает - до затяжной осени.

На праздник Евфимии гадали на костях птиц, предполагая погоду: если кость толстая и с жиром – зима обещает быть холодной. Женщины собирались, чтобы вместе квасить капусту и делиться рецептами.

Птичьей костью сны считались пророческими и могли сбыться. Верили, что нельзя целоваться в этот день, если не хочешь расстаться с этим человеком.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день охраны озонового слоя
  • Международный день уборки прибрежных территорий
  • Международный день идентификации
  • День рождения Джульетты
  • Всемирный день барбера
  • Международный день интервенционной кардиологии

Раньше мы рассказывали о Рош га-Шане 2024 - когда еврейский Новый год, история и традиции празднования.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят предрассудки и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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