Праздник 16 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

16 февраля православная церковь почитает святых Симеона и Анну. В народе этот день назывался "починка".
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Церковь считает святого Симеона и Анну последними пророками Ветхого Завета. А еще говорят, что именно они являются олицетворением всего израильского народа, который ждал Сына Божия и свое спасение. Анна и Симеон также символизируют тот факт, что даже в преклонном возрасте можно получить свет от Господа.
Наши предки с самого утра осматривали инвентарь лошадиных доспехов, упряжек и повозок. Если нужно было, делали ремонт.
Рано утром нужно было помолиться, а потом всей семьей идти в сарай и заниматься починкой доспехов, которые потребуются весной.
В этот день люди молятся святым для того, чтобы новорожденный ребенок был здоров, так как именно эти святые оберегают младенцев.
В этот дату день ангела празднует Михаил, Анна, Николай, Роман, Адриан и Павел.
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