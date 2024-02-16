Праздник 16 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать
16 февраля 2024 года верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
В православном календаре дата отмечает память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Эти двенадцать мучеников, призванные стать примером верности, пострадали за свою веру в Иисуса Христа во время правления императора Диоклетиана в Кесарии Палестинской.
Памфил жил в III веке он был пресвитером в Кесарии Палестинской. В то время он был одним из величайших богословов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.
В эту дату принято баловать детей, угощать и одаривать. Родители молятся святым о крепком здоровье и долголетии детей, защите от несчастий. Крестьяне 16 февраля осматривали и чинили лошадиные упряжки, телеги и т.д.
16 февраля – какой сегодня праздник (фото: Freepik)
Главные приметы этого дня
- наши предки смотрели на погоду в этот день: снег или туман - год будет урожайным
- если деревья шуршат и есть сильный ветер, то стоит ждать оттепели
- а вот сильный ветер означает, что лето будет холодным.
Чего нельзя делать сегодня
- нельзя рубить деревья иначе можно навлечь беду
- ни в коем случае нельзя крестить ребенка или заключать брак
- нельзя пускать в дом незнакомцев
- по приметам не следует занимать деньги
- нельзя ругаться, потому что ссора будет долгой
- запрещено шить и вязать.
Сегодня День ангела отмечают: Макар, Илия, Даниил.
Какой праздник отмечается в Украине
В Украине 16 февраля отмечают День военного журналиста. Этот профессиональный праздник был создан по приказу Министра обороны еще в 2018 году.
Следует сказать, что дата была выбрана не случайно, поскольку 16 февраля 2015 года произошла трагедия - под Дебальцевым погиб военный журналист Дмитрий Лабуткин.
16 февраля – День военного журналиста (фото: Freepik)
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