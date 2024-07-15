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Праздник 15 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 15 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 15 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Владимир Великий был киевским князем в 980-1015 годы. Известен тем, что в 988 году совершил крещение Руси и сделал христианство официальной религией Киевской Руси. Это событие оказало значительное влияние на культурное и политическое развитие государства.

Владимир стремился укрепить и объединить народ. Поэтому после изучения разных религий он избрал христианство в его византийской форме, которое должно было заменить разрозненные языческие верования, популярные на территории Киевской Руси.

По легенде Владимир долго не мог выбрать для своего народа новую религию. Он отправил посланцев в разные уголки мира, чтобы больше узнать о верованиях других народов. Выбор пал именно на христианство, и Владимир крестился в Константинополе и жениться на византийской принцессе Анне. Это было важным шагом по укреплению политических и культурных связей с Византийской империей.

Принятие христианства оказало значительное влияние на Киевскую Русь. Это событие интегрировало Русь в христианский мир, что стимулировало развитие культуры, образования, письменности и архитектуры. Владимир активно поддерживал строительство церквей и монастырей, что заложило основу духовной жизни Руси.

Святой Владимир почитается равноапостольным, ведь он провел значительную миссионерскую деятельность и способствовал развитию христианства по всей территории могущественного государства. Богатое количество церквей и храмов названы в его честь.

Крещение святого князя Владимира (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 15 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Работать на огороде и в поле
  • Пользоваться острыми предметами
  • Заниматься уборкой
  • Жаловаться на проблемы
  • Совершать необдуманные покупки.

В этот день следует уделить особое внимание сновидениям. Наши предки заметили, что ночь на 15 июля может послать ответ на важные вопросы, поэтому старались подробно запоминать сновидения.

Народные приметы и традиции этого дня

  • С утра идет дождь - после обеда будет ясно
  • Насекомые летают низко - к солнечной погоде
  • Листья на липе начали желтеть - ожидается ранняя осень
  • Ветер изменил направление - скоро поменяется погода
  • Вечером стелется туман - на следующий день пойдет дождь
  • Ненастье в этот день не задержится надолго.

Утром следует зажечь свечу и обратиться с молитвой к святому Владимиру, прося защиты и Божьей помощи. После этого церковь рекомендует выпить святой воды и обрызгать ею все комнаты в вашем доме. Считается, что это поможет уберечься от всего плохого.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Петр, Владимир.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День украинской государственности
  • День крещения Киевской Руси-Украины
  • День украинских миротворцев
  • Всемирный день навыков молодежи
  • День благотворительности социальных сетей.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.

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