Праздник 13 февраля: что нужно сделать, чтобы отвести беду и привлечь счастье

13 февраля 2023 года по православному календарю чествуется день памяти епископа Никиты Печерского , затворника, а также мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. В народе этот день называли Никиты, Никитой Коником, Хранитель молний, Никита Пожарник, и он имел богатые традиции, запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать в этот день – узнайте ниже из материала Styler.

Что нужно сделать сегодня, важные традиции

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и уберечь от засухи летом.

Если же 13 февраля случался пожар, то наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.

Святой Никита проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Поэтому, чтобы почтить его память, нужно обязательно сделать что-нибудь хорошее, тогда добро вернется вам сторицей.

Считается, что 13 февраля способствует ссорам между людьми. Этим раньше пользовались женщины неверных мужчин, чтобы заговорами и молитвами разорвать порочную связь и вернуть мужа к семье и детям. Делали это с помощью нового гребня, которому ломали "зубы", произнося заговоры.

Лучшее дело, которое вы можете совершить сегодня, это провести его с семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружна, а ссор не будет целый год.

Что нельзя делать 13 февраля

Выходить из дома без особой надобности, особенно поздно вечером.

Браться за серьезную физическую работу.

Отказывать нуждающимся в помощи.

Работать с острыми предметами, ведь можно травмироваться.

Лгать близким, а также ссориться.

Приметы на Никиты

Днем виден иней – ночью снега не будет, будет ясно; ясная ночь – на следующий день будет солнечно;

Огонь в печи горит красным пламенем – к морозу; "Белый" огонь – примета того, что будет оттепель и ранняя весна; печь плохо топится, а дрова гореть не хотят – ждите тепла; нет 13 февраля тяги в печи – ждите сырой погоды. Сильная тяга, напротив, предвещает метель.

Вороны громко кричат – примета того, что будет метель или снежная буря.

На солнце виден круг 13 февраля – будет урожайный год.

День ангела отмечают:

Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Афанасия, Феоктиста, Илья, Клавдий, Кирей, Пахом, Виктория. Обязательно поздравьте родных и близких с такими именами!

Наши предки верили, что человек, который родился 13 февраля, будет хорошим ремесленником и будет любить искусство. Талисманом человека, рожденного в этот день является кошачий глаз.