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Праздник 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы дома было счастье

Понедельник 12 февраля 2024 06:00
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Праздник 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы дома было счастье Что запрещено делать 12 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

12 февраля церковь по новому календарю чествует святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Кроме того, по народному календарю это день Алексея Рыбного.

О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

На Алексея Рыбного, как считали предки, нужно выносить посевные семена на мороз. Это даст им силы и хороший урожай. Также "морозить" нужно натуральную пряжу.

В этот день на стол нужно обязательно приготовить блюда из рыбы. Если вы съедите рыбу на Алексея, болезни и проблемы будут не страшны. Кроме того, 12 февраля можно молиться об исцелении и покое. Раньше считалось, что в этот день идеально подходит для лечения детей.

Народные приметы этого дня

  • туман застелил улицы - лето будет с дождями
  • небо покрылось звездами - урожай будет щедрым
  • погода теплая, а снег начал таять - рыбакам повезет весной
  • пошел снег - не будет раннего тепла
  • птицы спрятались - будет вьюга.

Что нельзя делать в этот день

  • начинать что-то новое и планировать переезд
  • говорить плохие слова
  • ссориться с друзьями
  • сплетничать и врать
  • заниматься тяжелым физическим трудом.

День ангела сегодня празднуют

Поздравьте с именинами Евгения, Антона, Алексея.

Ранее уже появился новый церковный календарь на февраль.

Кроме того, недавно мы рассказывали, как изменятся даты церковных праздников в 2024 году.

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