Праздник 12 февраля. Что обязательно нужно сделать, чтобы дома было счастье

12 февраля церковь по новому календарю чествует святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Кроме того, по народному календарю это день Алексея Рыбного.

О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

На Алексея Рыбного, как считали предки, нужно выносить посевные семена на мороз. Это даст им силы и хороший урожай. Также "морозить" нужно натуральную пряжу.

В этот день на стол нужно обязательно приготовить блюда из рыбы. Если вы съедите рыбу на Алексея, болезни и проблемы будут не страшны. Кроме того, 12 февраля можно молиться об исцелении и покое. Раньше считалось, что в этот день идеально подходит для лечения детей.

Народные приметы этого дня

туман застелил улицы - лето будет с дождями

небо покрылось звездами - урожай будет щедрым

погода теплая, а снег начал таять - рыбакам повезет весной

пошел снег - не будет раннего тепла

птицы спрятались - будет вьюга.

Что нельзя делать в этот день

начинать что-то новое и планировать переезд

говорить плохие слова

ссориться с друзьями

сплетничать и врать

заниматься тяжелым физическим трудом.

День ангела сегодня празднуют

Поздравьте с именинами Евгения, Антона, Алексея.