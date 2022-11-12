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Праздник 12 ноября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

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Суббота 12 ноября 2022 06:04
Праздник 12 ноября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

12 ноября для православного мира - это день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела.

Зиновий и Зиновия жили в III веке, были братом и сестрой. Родители воспитали их в благочестии, а после смерти оставили всё свое имущество детям. Зиновий и Зиновия пожертвовали его на благотворительность. Господь еще при жизни наделил их чудесным даром - Зиновий мог исцелять людей, а Зиновия сохранила обет девства.

Зиновий стал епископом, а когда Диоклетиан устроил гонение на христиан, святой отказался предавать Господа. Его долго мучили вместе с сестрой, а затем казнили мечом.

Наши предки называли 12 ноября "Синичкин день" или "Зиновий". Если в этот день выехать на охоту и подстрелить зайца, то в следующем году будет ждать удача. Почитали синиц, поэтому для них пытались смастерить кормушку.

Главные приметы этого дня

  • Птицы поют сегодня - зима будет недолгой, а весна - ранней;
  • синицы клюют кору деревьев - весна будет дождливой и сырой;
  • с утра было холодно - ждите теплой зимы;
  • встретить в лесу волка - к беде.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день категорически нельзя обижаться.
  • Нельзя конфликтовать и унывать.
  • Бездельничать также не рекомендуется - наши предки в этот день занимались множеством домашних дел.

Какие сегодня именины: Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим, Елена, Зиновия.

Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года.

Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

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