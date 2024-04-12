Праздник 12 апреля: у кого День ангела, самые суровые "забобоны" дня
12 апреля 2024 верующие отмечают день святого Василия. В народе дата называется Василий-парильник.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
История этого дня
Святой Василий, исповедник, жил в VIII веке во время правления императора Льва Исавра, и служил епископом в городе Пария. Он был известен как страстный защитник христианства и величайшая фигура благочестия и добродетели.
Когда возникли проблемы с защитниками икон, Василий встал на защиту своей епархии. Он не разрешал язычникам действовать в своем городе и отказался подписать разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали, и он провел значительную часть своей жизни в изгнании, страданиях и безвременье. Василий никогда не подвергался диалогам с противниками икон, и впоследствии после этого умер, отходя в вечность.
Что строго нельзя делать в эту дату
- Проклинать или желать кому-нибудь зла.
- Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки ивы – к сожалению. Вместо этого их нужно сжечь.
- Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.
- Приготовление приготовьте заранее, поскольку кухонные заботы тоже запрещены.
Важные приметы этого дня
- Если сегодня идет дождь - начало мая также будет дождливым;
- Если утром холодный и сухой день - лето будет засушливым;
- Если береза дает много сока - ждите много дождей летом;
- Если льет дождь и светит солнце - к богатому урожаю.
Кто празднует День ангела: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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