Праздник 12 апреля: у кого День ангела, самые суровые "забобоны" дня

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История этого дня

Святой Василий, исповедник, жил в VIII веке во время правления императора Льва Исавра, и служил епископом в городе Пария. Он был известен как страстный защитник христианства и величайшая фигура благочестия и добродетели.

Когда возникли проблемы с защитниками икон, Василий встал на защиту своей епархии. Он не разрешал язычникам действовать в своем городе и отказался подписать разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали, и он провел значительную часть своей жизни в изгнании, страданиях и безвременье. Василий никогда не подвергался диалогам с противниками икон, и впоследствии после этого умер, отходя в вечность.

Что строго нельзя делать в эту дату

Проклинать или желать кому-нибудь зла.

Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки ивы – к сожалению. Вместо этого их нужно сжечь.

Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.

Приготовление приготовьте заранее, поскольку кухонные заботы тоже запрещены.

Важные приметы этого дня

Если сегодня идет дождь - начало мая также будет дождливым;

Если утром холодный и сухой день - лето будет засушливым;

Если береза дает много сока - ждите много дождей летом;

Если льет дождь и светит солнце - к богатому урожаю.

Кто празднует День ангела: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.