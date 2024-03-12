Праздник 12 марта: что сегодня считается грехом, у кого День ангела

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции дня

Византийский монах, летописец и богослов Феофан Сигрианский Исповедник в народе также известен как "Феофан - проломи наст". Он очень почитается православной церковью. Будущий святой родился около 760 лет в Константинополе. Его отец Исаак был в родстве с византийским императором Львом III Исавром. Феофан стал стратором в достаточно молодом возрасте, затем ему дарили титул спафария.

После того, как он женился на дочери византийского патриция Льва Мегало, Феофан сохранил целомудрие и решил принять монашество.

Феофан был послушником обители святого Саввы. На его лице по приказу палестинского царя и гонителя христиан Феодора были написаны раскаленным железом стихи о дебоширах, поэтому Феофана Исповедника еще называют начертанным. Преподобному приписывают дар чудотворения и способность изгонять бесов.

Вообще отметим, что лошадь Феофана считалась основным символом, и в этот день люди должны особенно бережно относиться к этим животным. Лошадей использовали в обрядах, чтобы уберечь от сглаза и всяких болезней. Для этого коня поили водой, в которой лежало кольцо или серебряная или золотая монета.

Что категорически нельзя делать в этот день

В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, иначе весь год сулит несчастье. Считалось, что в этот день приходит настоящая весна.

Главные приметы этого дня

Согласно народным приметам, если на Феофана утром будет туман, то хорошо уродят лен и коноплю. Женщины для этого трижды объезжали верхом на кочерге конопляное поле.

Считается, что если в этот день покорить птицу, то и урожай льна будет богатым.

В случае если заболела лошадь, то она уже не поправится. Еще одна примета, связанная с лошадьми – если они громко фыркают, то это до сильного дождя, а если это произошло в дороге, то ждите неприятную встречу.

В то же время, если конь в конюшне громко заржал - это обещает удачу.

Женщинам в этот день не желательно переступать через конскую упряжь.

На Феофана люди внимательно присматривались к природе. Если в этот день будет зима, то зима будет холодной. Если деревья покроют иней, то июнь будет дождливым. Если погода будет теплой, то жди лето ненастное.

Тем, кто найдет в этот день в ласточкином гнезде мелкий камешек, можно взять его как оберег от любого зла. Но нужно быть крайне осторожным и не повредить гнездо , считающееся большим грехом.

Сегодня именины празднуют : Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.