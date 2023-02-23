Идеальные пары по Древнеукраинскому гороскопу: кто они

Гороскопы по знакам Зодиака используют для того, чтобы понять совместимость пары. Также для этого используют значения года по Восточному гороскопу. Но можно проверить сочетание пары по Древнеукраинскому (Славянскому) гороскопу. У наших предков был свой годослов - цикл из 16 лет. В нем год начинался с Дня весеннего равноденствия и 2023 пройдет под знаком Огнегривого коня.

Темный Сох (Лось) + Прядущий мизгирь (Паук)

Годы рождения Лося: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004

Годы рождения Паука: 1944, 1960, 1976, 1992, 2008

Эти два человека будут понимать друг друга с полуслова, практически с самого начала отношений. Между ними быстро возникнет невидимая и очень сильная связь. Они не просто подходят друг другу, а как будто созданы для совместных отношений и брака. Между ними может завязаться сильная дружба или отличные партнерские отношения. В такой паре доминируют доверительные отношения.

Огнегривый Конь + Свернувшийся Еж

Годы рождения Коня: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007

Годы рождения Ежа: 1954, 1970, 1986, 2002

Такая пара - настоящая команда, которой не страшны беды и невзгоды. Все проблемы эти люди будут решать вместе, а в любви они - единое целое. Разлучить их довольно непросто. Если в жизни происходит что-то плохое, то они умеют держать себя в руках, прощая друг друга и дают шансы на исправление ошибок. Такая пара мудра, у них есть особенный талант к воспитанию детей и созданию гармонии в доме.

Златорогий Тур (Бык) + Огненная Векша (Белка)

Годы рождения Тура: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006

Годы рождения Белки: 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

У этой пары полно эмоций, страсти и позитивной энергии. Влюбленные Бык и Белка прекрасно дополняют друг друга, словно две частички одного целого. Такие пары живут максимально долго и до конца своих дней сохраняют истинные чувства и влечение друг к другу. Еще в таком союзе не нужны дополнительные источники вдохновения - с этой задачей они справляются самостоятельно.

Жемчужная Щука + Притаившийся Лют (Волк)

Годы рождения Щуки: 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Годы рождения Волка: 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

На первый взгляд, кажется, что эти люди совершенно не подходят друг другу. И скорее всего, они и сами так думали изначально. Но энергетика этой пары сочетается отлично, и они могут создать достаточно экстравагантный и необычный союз, который люди вокруг будут постоянно обсуждать. Но несмотря на то, что даже знакомые с ними люди будут считать, что они не смогут существовать вместе, Щука и Волк создадут очень крепкую пару. Более того, их любовь будет необычайно крепка.

Дикий вепрь (Кабан) + Жалящий Шершень

Годы рождения Кабана: 1950, 1966, 1982, 1998

Годы рождения Шершня: 1961, 1977, 1993, 2009

В этой паре люди будут склонны находить компромиссы гораздо быстрее, чем кто-либо другой. Шершень и Кабан - два древнеславянских знака, которые могут прожить в полной гармонии и счастье очень много лет. Все жизненные проблемы для них будут преодолимыми. И самое главное в такой паре - они всегда будут обращаться за помощью друг к другу, а еще будут добрыми и открытыми.

Шипящий Уж + Кричащий Петух

Годы рождения Ужа: 1952, 1968, 1984, 2000

Годы рождения Петуха: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005

Эти два знака лучше всего сочетаются в финансовой сфере. Но совсем не обязательно, что они создадут брак по расчету. Наоборот, любовь к точности поможет им быстро понять, как, куда и с какой скоростью они хотят двигаться вместе. И это направление поможет им достичь финансового благополучия и независимости. Еще они прекрасно учатся друг у друга, перенимают опыт. Ну и самое важное - у такой пары очень сильная связь со своими предками.

Парящий Орел + Бородатая Жаба

Годы рождения Орла: 1955, 1971, 1987, 2003

Годы рождения Жабы: 1949, 1965, 1981, 1997

Это прекрасная и сильная пара, в которой каждый считает разумным не тащить всякий хлам в свою душу. Все лишнее и ненужное они умеют оставлять за пределами личного пространства. Любовь у Орла и Жабы легкая, приятная. Они быстро находят применение своим способностям и являются одной из самых сбалансированных пар, где царит полное равенство.

Белый Филин + Крадущийся Лис

Годы рождения Филина: 1951, 1967, 1983, 1999

Годы рождения Лиса: 1953, 1969, 1985, 2001

Такая пара становится с годами только крепче. После знакомства они могут друг другу не сильно понравиться, но им будет достаточно найти хотя бы одну точку соприкосновения и это быстро выльется в сильные чувства. Уровень совместимости у такой пары максимальный, Филин и Лис чувствуют друг друга на каком-то космическом уровне. И они становятся особенно сильны, когда идут по жизни рядом друг с другом.