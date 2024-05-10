Праздник 10 мая: что строго запрещено делать в Светлую пятницу, традиции

10 мая в Украине - Светлая пятница. Также в этот день отмечают память иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Главные традиции 10 мая

10 мая в церкви чтят память иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и молятся к ней. Традиции этого праздника связаны с водой: священник освящает ее на богослужении, а затем совершается крестный ход к ближайшему водоему.

В народе считают, что следует набрать священную воду и использовать ее в своих целях. Полив ею огород, деревья, сад можно способствовать хорошему урожаю.

Что нельзя делать в Светлую пятницу

Не рекомендуется назначать важные переговоры или подписывать серьезные соглашения.

Лучше избегать поднятия земли найденных вещей, особенно денег. Не стоит обижаться на родных и лучше избегать ссор.

Главные приметы этого дня

крот разбрасывает землю вокруг норы - будет дождь

во время дождя сильный ветер - ждите улучшения погоды;

уже лопают сережки на березе, значит время сажать хлеб;

идет дождь - к ненастному лету.

Также 10 мая свои именины отмечают собственники имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.