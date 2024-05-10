Праздник 10 мая: что строго запрещено делать в Светлую пятницу, традиции
10 мая в Украине - Светлая пятница. Также в этот день отмечают память иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Главные традиции 10 мая
10 мая в церкви чтят память иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и молятся к ней. Традиции этого праздника связаны с водой: священник освящает ее на богослужении, а затем совершается крестный ход к ближайшему водоему.
В народе считают, что следует набрать священную воду и использовать ее в своих целях. Полив ею огород, деревья, сад можно способствовать хорошему урожаю.
Что нельзя делать в Светлую пятницу
Не рекомендуется назначать важные переговоры или подписывать серьезные соглашения.
Лучше избегать поднятия земли найденных вещей, особенно денег. Не стоит обижаться на родных и лучше избегать ссор.
Главные приметы этого дня
- крот разбрасывает землю вокруг норы - будет дождь
- во время дождя сильный ветер - ждите улучшения погоды;
- уже лопают сережки на березе, значит время сажать хлеб;
- идет дождь - к ненастному лету.
Также 10 мая свои именины отмечают собственники имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
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