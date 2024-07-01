ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 1 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Понедельник 01 июля 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 1 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 1 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 1 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых чудотворцев Бессеребренников Космы и Демьяна по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Косма и Дамьян - это арабские врачи-близнецы, жившие в III веке. Родились в Римской империи у благочестивых родителей. Получили хорошее медицинское образование и позже решили посвятить свою жизнь и знание служению Богу и христианству.

Были известными не только благодаря своим врачебным способностям, но и потому, что отказались от какой-либо оплаты за свои услуги. Лечили не только физические недуги, но и молились за духовное исцеление своих пациентов.

Братья были уверены, что сам Бог действует их руками и творит чудеса исцеления и потому всю свою славу приписывали ему.

Во время гонения христиан Косма и Дамьян были арестованы по приказу императора Диоклетиана. Братья не согласились отречься от веры и принести жертвы языческим богам, как того требовали язычники, поэтому подверглись пыткам и были казнены.

После смерти мощи святых стали объектом великого уважения, а вокруг них продолжали совершаться чудеса исцеления.

На иконах Косма и Дамьян обычно изображены с медицинскими инструментами. Люди верят, что поскольку они лечили тела и души при жизни, то могут дарить здоровье и будучи на небесах.

Праздник 1 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Святые Косма и Дамиан (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Плакать и жаловаться на жизнь
  • Завидовать и ссориться
  • Делать большие покупки
  • Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется физический труд, особенно женщинам. Считается, что это приведет к бесконечному потоку новых дел, которые человек не будет успевать выполнять.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени
  • Пауки сидят на паутине - будет теплая погода
  • Западный ветер предсказывает приближение непогоды
  • Громко кричат птицы - следует ждать затяжную жару
  • Луна красного оттенка - к сильному ветру
  • Ярко блестят ночью звезды - ждите грозы.

По старым обычаям в этот день готовят малиновое варенье и делают заготовки из крыжовника и других ягод на зиму.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Алексей, Иван, Василий, Демьян, Константин, Кузьма, Аркадий, Лев, Павел, Петр, Ангелина.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День архитектуры
  • День государственного регистратора
  • День следователя
  • Международный день регги
  • Всемирный день белой ленты против нищеты
  • День изобретения солнцезащитных очков.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход"
Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход"