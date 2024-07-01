Праздник 1 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 1 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых чудотворцев Бессеребренников Космы и Демьяна по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Косма и Дамьян - это арабские врачи-близнецы, жившие в III веке. Родились в Римской империи у благочестивых родителей. Получили хорошее медицинское образование и позже решили посвятить свою жизнь и знание служению Богу и христианству.
Были известными не только благодаря своим врачебным способностям, но и потому, что отказались от какой-либо оплаты за свои услуги. Лечили не только физические недуги, но и молились за духовное исцеление своих пациентов.
Братья были уверены, что сам Бог действует их руками и творит чудеса исцеления и потому всю свою славу приписывали ему.
Во время гонения христиан Косма и Дамьян были арестованы по приказу императора Диоклетиана. Братья не согласились отречься от веры и принести жертвы языческим богам, как того требовали язычники, поэтому подверглись пыткам и были казнены.
После смерти мощи святых стали объектом великого уважения, а вокруг них продолжали совершаться чудеса исцеления.
На иконах Косма и Дамьян обычно изображены с медицинскими инструментами. Люди верят, что поскольку они лечили тела и души при жизни, то могут дарить здоровье и будучи на небесах.
Святые Косма и Дамиан (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 1 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Плакать и жаловаться на жизнь
- Завидовать и ссориться
- Делать большие покупки
- Употреблять алкогольные напитки.
Также не рекомендуется физический труд, особенно женщинам. Считается, что это приведет к бесконечному потоку новых дел, которые человек не будет успевать выполнять.
Народные приметы и традиции этого дня
- Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени
- Пауки сидят на паутине - будет теплая погода
- Западный ветер предсказывает приближение непогоды
- Громко кричат птицы - следует ждать затяжную жару
- Луна красного оттенка - к сильному ветру
- Ярко блестят ночью звезды - ждите грозы.
По старым обычаям в этот день готовят малиновое варенье и делают заготовки из крыжовника и других ягод на зиму.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Алексей, Иван, Василий, Демьян, Константин, Кузьма, Аркадий, Лев, Павел, Петр, Ангелина.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День архитектуры
- День государственного регистратора
- День следователя
- Международный день регги
- Всемирный день белой ленты против нищеты
- День изобретения солнцезащитных очков.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.