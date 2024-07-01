Праздник 1 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 1 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых чудотворцев Бессеребренников Космы и Демьяна по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Косма и Дамьян - это арабские врачи-близнецы, жившие в III веке. Родились в Римской империи у благочестивых родителей. Получили хорошее медицинское образование и позже решили посвятить свою жизнь и знание служению Богу и христианству.

Были известными не только благодаря своим врачебным способностям, но и потому, что отказались от какой-либо оплаты за свои услуги. Лечили не только физические недуги, но и молились за духовное исцеление своих пациентов.

Братья были уверены, что сам Бог действует их руками и творит чудеса исцеления и потому всю свою славу приписывали ему.

Во время гонения христиан Косма и Дамьян были арестованы по приказу императора Диоклетиана. Братья не согласились отречься от веры и принести жертвы языческим богам, как того требовали язычники, поэтому подверглись пыткам и были казнены.

После смерти мощи святых стали объектом великого уважения, а вокруг них продолжали совершаться чудеса исцеления.

На иконах Косма и Дамьян обычно изображены с медицинскими инструментами. Люди верят, что поскольку они лечили тела и души при жизни, то могут дарить здоровье и будучи на небесах.

Святые Косма и Дамиан (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Плакать и жаловаться на жизнь

Завидовать и ссориться

Делать большие покупки

Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется физический труд, особенно женщинам. Считается, что это приведет к бесконечному потоку новых дел, которые человек не будет успевать выполнять.

Народные приметы и традиции этого дня

Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени

Пауки сидят на паутине - будет теплая погода

Западный ветер предсказывает приближение непогоды

Громко кричат птицы - следует ждать затяжную жару

Луна красного оттенка - к сильному ветру

Ярко блестят ночью звезды - ждите грозы.

По старым обычаям в этот день готовят малиновое варенье и делают заготовки из крыжовника и других ягод на зиму.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Алексей, Иван, Василий, Демьян, Константин, Кузьма, Аркадий, Лев, Павел, Петр, Ангелина.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: