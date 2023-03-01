Праздник 1 марта: что лучше не делать в первый день весны, у кого день ангела

Традиции этого дня

В народе эта дата называется праздник Ярилин день. Также в народе его называют Ярило, Пров, Данило-новичок. Этот праздник наши предки посвящали древнему славянскому богу весны и плодородия Яриле, в честь которого и назван праздник. Также по традиции в этот день люди провожали зиму и встречали весну.

Народные приметы этого дня

Зяблик кричит громко – идут холода.

Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.

Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза хозяевам – ждите беды.

Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными. Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.

Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.

По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

Что нельзя делать в этот день

В первый день весны не рекомендуется вспоминать прошлое.

Не рекомендуется сидеть целый день дома. Стоит выйти хотя бы ненадолго на улицу, чтобы зарядиться энергией солнца.

Нельзя стирать — состояние здоровья ухудшится.

Парням и мужчинам нельзя сегодня мериться силами — к проблемам со спиной.

Нельзя давать и брать в долг. Можно погрязнуть в долгах, разругаться в будущем с должниками.

Именины сегодня празднуют: Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан, Росина.