Праздник 1 марта: что лучше не делать в первый день весны, у кого день ангела

По календарю верующие сегодня чтят память праведной Мариамны, которая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. А в народном календаре это день Ярила.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
В народе эта дата называется праздник Ярилин день. Также в народе его называют Ярило, Пров, Данило-новичок. Этот праздник наши предки посвящали древнему славянскому богу весны и плодородия Яриле, в честь которого и назван праздник. Также по традиции в этот день люди провожали зиму и встречали весну.
Народные приметы этого дня
Зяблик кричит громко – идут холода.
Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.
Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза хозяевам – ждите беды.
Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными. Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.
Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.
По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.
Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.
Что нельзя делать в этот день
В первый день весны не рекомендуется вспоминать прошлое.
Не рекомендуется сидеть целый день дома. Стоит выйти хотя бы ненадолго на улицу, чтобы зарядиться энергией солнца.
Нельзя стирать — состояние здоровья ухудшится.
Парням и мужчинам нельзя сегодня мериться силами — к проблемам со спиной.
Нельзя давать и брать в долг. Можно погрязнуть в долгах, разругаться в будущем с должниками.