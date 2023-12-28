Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночью

Прекрасным блюдом для новогоднего стола станет салат из свеклы, который готовится очень быстро. К тому же его подача точно поразит гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фудблогерки Евгении Карпюк.

Что понадобится для приготовления

Чтобы приготовить вкусный, полезный и очень легкий салат из свеклы, который можно есть в новогоднюю ночь и он не навредит фигуре, понадобится:

микс салатов

красный лук

отварная свекла

консервированный тунец

фета

тыквенные семена (или орешки)

Для заправки подготовьте:

оливковое масло - 1 ст. л

мед - 1 ч. л

дижонская горчица (или зернах) - 1 ч. л

соль, итальянские травы - по своему вкусу

апельсиновый сок - 2 ст. л

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу и порезать произвольно. После этого порежьте лук полукольцами.

Затем смешайте все ингредиенты для соуса. Соберите салат: выложите микс салатов, свеклу, лук, тунец, полейте соусом, сверху выложите творог и можно есть.

Праздничный салат из свеклы (скриншот)