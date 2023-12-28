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Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночью

Четверг 28 декабря 2023 18:08
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Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночью Как приготовить праздничный салат из свеклы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прекрасным блюдом для новогоднего стола станет салат из свеклы, который готовится очень быстро. К тому же его подача точно поразит гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фудблогерки Евгении Карпюк.

Что понадобится для приготовления

Чтобы приготовить вкусный, полезный и очень легкий салат из свеклы, который можно есть в новогоднюю ночь и он не навредит фигуре, понадобится:

  • микс салатов
  • красный лук
  • отварная свекла
  • консервированный тунец
  • фета
  • тыквенные семена (или орешки)

Для заправки подготовьте:

  • оливковое масло - 1 ст. л
  • мед - 1 ч. л
  • дижонская горчица (или зернах) - 1 ч. л
  • соль, итальянские травы - по своему вкусу
  • апельсиновый сок - 2 ст. л

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу и порезать произвольно. После этого порежьте лук полукольцами.

Затем смешайте все ингредиенты для соуса. Соберите салат: выложите микс салатов, свеклу, лук, тунец, полейте соусом, сверху выложите творог и можно есть.

Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночьюПраздничный салат из свеклы (скриншот)

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя готовить на чугунной сковороде.

Также читайте, почему во время приготовления новогоднего ужина важно открывать окно.

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