Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночі
Чудовою стравою для новорічного столу стане салат з буряка, який готується дуже швидко. До того ж його подача точно вразить гостей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фудблогерки Євгенії Карпюк.
Що знадобиться для приготування
Щоб приготувати смачний, корисний та дуже легкий салат з буряка, який можна їсти у новорічну ніч і він не нашкодить фігурі, знадобиться:
- мікс салатів
- червона цибуля
- відварений буряк
- консервований тунець
- фета
- гарбузове насіння (або горішки)
Для заправки підготуйте:
- оливкова олія - 1 ст. л
- мед - 1 ч. л
- діжонська гірчиця (або зернах) - 1 ч. л
- сіль, італійські трави - до свого смаку
- апельсиновий сік - 2 ст. л
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити буряк та порізати довільно. Після цього поріжте цибулю півкільцями.
Далі змішайте всі інгредієнти для соусу. Зберіть салат: викладіть мікс салатів, буряки, цибулю, тунець, полийте соусом, зверху викладіть сир і можна їсти.
Святковий салат з буряка (скриншот)
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна готувати на чавунній сковорідці.
Також читайте, чому під час приготування новорічної вечері важливо відчиняти вікно.