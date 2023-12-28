ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночі

Четвер 28 грудня 2023 18:08
UA EN RU
Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночі Як приготувати святковий салат з буряка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чудовою стравою для новорічного столу стане салат з буряка, який готується дуже швидко. До того ж його подача точно вразить гостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фудблогерки Євгенії Карпюк.

Що знадобиться для приготування

Щоб приготувати смачний, корисний та дуже легкий салат з буряка, який можна їсти у новорічну ніч і він не нашкодить фігурі, знадобиться:

  • мікс салатів
  • червона цибуля
  • відварений буряк
  • консервований тунець
  • фета
  • гарбузове насіння (або горішки)

Для заправки підготуйте:

  • оливкова олія - 1 ст. л
  • мед - 1 ч. л
  • діжонська гірчиця (або зернах) - 1 ч. л
  • сіль, італійські трави - до свого смаку
  • апельсиновий сік - 2 ст. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити буряк та порізати довільно. Після цього поріжте цибулю півкільцями.

Далі змішайте всі інгредієнти для соусу. Зберіть салат: викладіть мікс салатів, буряки, цибулю, тунець, полийте соусом, зверху викладіть сир і можна їсти.

Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночіСвятковий салат з буряка (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що категорично не можна готувати на чавунній сковорідці.

Також читайте, чому під час приготування новорічної вечері важливо відчиняти вікно.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування страв приготування