Как празднично украсить двор и дом к Рождеству и Новому году

Новый год - это не только праздник в доме, но и возможность создать волшебную атмосферу вокруг. Красивый двор и фасад вашего дома станут настоящей зимней сказкой.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как украсить двор, забор, входную дверь и другие внешние элементы вашего дома.

Фасад дома как новогоднее произведение искусства

Фасад - это первое, что видят ваши гости, поэтому его декор следует продумать тщательно. Используйте проекторы для создания световых рисунков на стенах - снежинок, звезд или елок. Разместите декоративные венки на окна или балконы, украшенные лентами, шишками и маленькими колокольчиками.

Если есть возможность, установите праздничные фигуры, например, оленей, снеговиков или подсвечиваемые сани. Входную дверь также можно украсить световой гирляндой или венком, чтобы она выглядела празднично и гостеприимно.

Световые гирлянды

Гирлянды - это главный элемент для оформления фасада дома. Установите их вдоль крыши, окон и карнизов, создавая сияющие линии, подчеркивающие архитектуру. Для деревьев во дворе используйте специальные водонепроницаемые световые шнуры, которые можно обмотать вокруг стволов и веток.

Вы также можете украсить ограждение или кусты легко закрепляющимися и выглядящими эффектно светодиодными сетками. Разноцветный свет подойдет для веселого дизайна, в то время как теплые белые огоньки придадут элегантности.

Гирлянды - основа праздничного декора во дворе (фото: Freepik.com)

Украшаем забор и ворота

Забор и ворота - важная часть общего дизайна. Украсьте их искусственными елочными ветвями, закрепив на них игрушки или большие банты. Вы также можете использовать специальные новогодние фонари, крепящиеся к столбам забора.

Для дополнительного эффекта подвесьте маленькие светодиодные фигурки или колокольчики на ворота. Если ваш забор достаточно высок, его можно обвить гирляндами, которые будут создавать праздничный эффект вечером.

Праздничные деревья во дворе

Даже без снега ваш двор может выглядеть зимней сказкой, если украсить деревья. Оберните стволы и ветки гирляндами, а для большего эффекта добавьте искусственный снег или декоративные шарики. Маленькие деревья или кустарники можно украсить так, будто это миниатюрные елки.

Используйте световые фигуры или фонари, создающие иллюзию сказочных персонажей среди деревьев. Если у вас есть елка во дворе, украсьте ее так, чтобы она стала центром внимания.

Украшение деревьев создает новогоднее настроение (фото: Pixabay.com)

Декор дорожек и зон отдыха

Тропинки и дорожки во дворе также могут стать частью декора. Установите вдоль них светодиодные лампы или фонари в виде новогодних персонажей. Для более праздничной атмосферы разбросайте искусственный снег или разместите декоративные сани и коробки, имитирующие подарки.

Зона для отдыха, если таковая есть, может быть украшена большими фонарями с теплым светом и новогодними подушками. Это придаст уют и создаст место для фотографий на память.

Зона для фотографий

Создайте во дворе специальную зону для фотографий, которая станет излюбленным местом для ваших гостей. Используйте декоративный фон, например ткань с зимними принтами и добавьте искусственный снег.

Поставьте рядом праздничные фигуры - снеговика, оленей или новогоднюю елку. Такая зона создаст особое настроение и оставит незабываемые впечатления.