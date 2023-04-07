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Как сейчас выглядит форма для женщин-военных: показали повседневную и парадную версии (фото)

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Пятница 07 апреля 2023 13:29
Как сейчас выглядит форма для женщин-военных: показали повседневную и парадную версии (фото) Фото: Женщина-военная (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Вооруженных Силах Украины всегда была парадная и повседневная женская форма. Время от времени менялись образцы.

Какую сейчас форму носят женщины-военные показала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также Маляр сообщила о разработке первой полевой формы для женщин-военных.

В настоящее время военные женщины носят форму образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 #370 и Правилами ношения, определенными приказом МОУ от 20.11.2017 #606.

"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин", - написала заместитель министра.

Сообщается, что обо всех этапах работы будет детально писать пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сейчас выглядит форма для женщин-военных: показали повседневную и парадную версии (фото)Повседневная форма для женщин

Как сейчас выглядит форма для женщин-военных: показали повседневную и парадную версии (фото)Парадная форма для женщин-военных

Напомним, что десантники уничтожили подразделение оккупантов, которые были одеты в форму ВСУ.

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