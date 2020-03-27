Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Поширення коронавіруса в Україні намагаються зупинити священики УПЦ МП з допомогою нетрадиційних методів

Коронавірус в Україні офіційно підтвердили у 218 осіб, з яких вісім - в Запорізькій області. Місцева єпархія УПЦ МП вирішила застосувати до боротьби з COVID-19 нетрадиційні методи - облетіти Запоріжжя на вертольоті, читаючи в небі молитви. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Обряд "очищення" був схвалений митрополитом Мелітопольським і Запорізьким Лукою. Із собою священики взяли чудотворну ікону Самарську і Святителя Миколи. Але ось від ідеї окроплення міста "святою водою" діячі церкви вирішили відмовитися.

Молитву в небі здійснили вдень 27 березня на вертольоті "Мотор січ". Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.

Священики УПЦ МП вирішили захистити українців від коронавіруса (фото: 061.ua)

На відеозаписі з вертольота видно, як кілька священнослужителів, озброївшись хрестами і заламінованим текстом молитви рятують місто від коронавіруса.

Священики УПЦ МП з допомогою молитви вирішили захистити українців від коронавіруса (відео: instagram.com/its_zp)

Зазначимо, що за канонами Вселенського православ'я, після того як Україна отримала Томос від Константинопольського патріархату 6 січня 2019 року, Московський патріархат в Україні перестав існувати і втратив канонічність.

До речі, нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з головами законних українських церков і домовився з ними про проект "Великдень вдома". Під час святкування в цьому році парафіян закликають не йти в церкву, а стежити за богослужіннями онлайн.