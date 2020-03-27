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Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 18:14
Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Поширення коронавіруса в Україні намагаються зупинити священики УПЦ МП з допомогою нетрадиційних методів

Коронавірус в Україні офіційно підтвердили у 218 осіб, з яких вісім - в Запорізькій області. Місцева єпархія УПЦ МП вирішила застосувати до боротьби з COVID-19 нетрадиційні методи - облетіти Запоріжжя на вертольоті, читаючи в небі молитви. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Обряд "очищення" був схвалений митрополитом Мелітопольським і Запорізьким Лукою. Із собою священики взяли чудотворну ікону Самарську і Святителя Миколи. Але ось від ідеї окроплення міста "святою водою" діячі церкви вирішили відмовитися.

Молитву в небі здійснили вдень 27 березня на вертольоті "Мотор січ". Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.

Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)Священики УПЦ МП на вертольоті рятують українців від коронавіруса (відео)

Священики УПЦ МП вирішили захистити українців від коронавіруса (фото: 061.ua)

На відеозаписі з вертольота видно, як кілька священнослужителів, озброївшись хрестами і заламінованим текстом молитви рятують місто від коронавіруса.

Священики УПЦ МП з допомогою молитви вирішили захистити українців від коронавіруса (відео: instagram.com/its_zp)

Зазначимо, що за канонами Вселенського православ'я, після того як Україна отримала Томос від Константинопольського патріархату 6 січня 2019 року, Московський патріархат в Україні перестав існувати і втратив канонічність.

До речі, нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з головами законних українських церков і домовився з ними про проект "Великдень вдома". Під час святкування в цьому році парафіян закликають не йти в церкву, а стежити за богослужіннями онлайн.

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