Священик з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей

Коронавірус 2020 в Тернопільській області підчепив священик. Як відомо, 57-річний житель Заліщиків зараз знаходиться в ізоляції. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості, йому надається симптоматичне лікування.

Правоохоронцями зараз встановлюються контактні особи священнослужителя. Всім їм будуть рекомендувати піти на самоізоляцію.

У мережі жителі Заліщиків пишуть, що коронавірусом заразився отець Олег (назва церкви і патріархат, до якого вона належить, ми не розкриваємо з етичних міркувань).

"Ще в неділю був на службі. І всі бабусі... тепер в групі ризику. Будьте здорові і живіть вдома!" - написала у Facebook місцева мешканка Ірина Іванова.

Також ЗМІ повідомляють, що священик має дуже велику сім'ю. У той же час жителі Заліщиків закликають не звинувачувати церковнослужителів у поширенні коронавірусу.

"Не звинувачуйте священиків! У церкві всі батьки зачитували лист звернення до всіх парафіян. Святу літургію транслюють і по радіо, і онлайн можна подивитися. Так що не звинувачуйте священиків: вони сумлінно і щодня виконують свій священний обов'язок, а парафіяни, кожен особисто і за станом свого здоров'я вирішує, йти в церкву, або слухати через засоби масової інформації. Священики так само, як і лікарі, які наражаються на небезпеку, так як відвідують хворих, ще й хворих з різними важкими хворобами", - написав один городянин.

Додамо, що сьогодні в Заліщиках створюються волонтерські об'єднання, які будуть організовувати пошиття масок для лікарні, збирати кошти на придбання тканин на маски, для замовлення захисних костюмів і дезінфекторів та експрес-тестів на виявлення вірусу.

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