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Коронавірус 2020: Супрун розповіла, де взяти тести

STYLERЖиття    21.03.2020 - 10:00
Коронавірус 2020: Супрун розповіла, де взяти тести
Коронавірус 2020 - Супрун розповіла про тестах

Супрун переживає, що тестів від коронавіруса може не бути

Коронавірус 2020 поширюється по планеті зі стрімкою швидкістю, а тому виникає питання: як бути далі? Супрун вважає, що тести допомогли б виявляти українцям захворювання на перших стадіях, однак, де їх знайти, ніхто не знає. Про це екс-чиновниця заявила у соцмережі Facebook.

"Останні два місяці ми всі чуємо абсолютно різну інформацію про наявність тестів для виявлення інфікованих SARS-CoV-2. Начебто вони є, але кількість проведених тестувань говорить про зворотне", - пише Супрун.

Екс-чиновниця регулярно отримує повідомлення з різних регіонів країни, в яких користувачі стверджують, що ніхто не тестує на наявність SARS-CoV-2 і тестів немає.

"Навіть якщо тести є, то тоді незрозуміло: де вони, у якій кількості і чому в таких умовах досі немає нормальної можливості їх робити. Наприклад, якщо тести доступні, можна було б створити просту платформу, де кожен може побачити, скільки тестів в регіоні, і де вони є. Це справа, яка займає кілька годин, але вже навіть такий ресурс дав би людям краще розуміння ситуації", - стверджує експерт.

Також Супрун додала: "Справжнє піклування про здоров'я громадян, особливо в умовах пандемії, означає чіткі та реальні дії, які чесно і прозоро спілкуються. У нас взагалі немає часу на задоволення чиїхось політичних амбіцій та імітацію діяльності. Треба діяти".

Нагадаємо, що названа дата, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.

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А також про те, що Усик різко висловився про коронавирус. За його словами, в Україні є важливіші проблеми, а паніка людей не є обгрунтованою.

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