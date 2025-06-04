Не "светят" кошельком: 8 звезд, которые ведут скромный образ жизни

Дженнифер Лоуренс

Несмотря на голливудские гонорары, Джен не изменила своим привычкам. Она выросла в простой семье и продолжает экономить: ездит на Chevrolet Volt, ходит за продуктами в супермаркет, живет в скромной квартире и не считает нужным бросаться деньгами. Просто - это ее стиль жизни.

Дженнифер Лоуренс (фото: Википедия)

Джулия Робертс

Звезда "Красотки" не просто живет просто - она еще и выращивает овощи в собственном саду! А еще забирает маленькие шампуни из отелей и покупает детям простую одежду. Вместо отдыха на роскошных островах, Джулия проводит время на своей небольшой ферме в Тахо, поддерживает различные благотворительные инициативы и не гонится за гламуром.

Джулия Робертс (фото: )instagram.com/juliaroberts)

Леди Гага

На сцене она всегда была настоящим взрывом креатива - только чего стоил ее образ в мясном платье! Но в реальной жизни Гага - вовсе не фанатка роскоши. В обычные дни она носит вещи из масс-маркета и не стесняется признаться: покупает одежду на скидках и использует купоны в супермаркете. В соцсетях делилась фото любимой еды - и это не икра с шампанским, а простая паста, пицца или макароны.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Джоан Роулинг

Автор Гарри Поттера - миллиардерша, которая большую часть своего состояния отдала на благотворительность. Она основала фонд Lumos, помогающий детям-сиротам. В жизни Джоан скромна: носит фамилию мужа, живет в небольшом доме и одевается просто - без брендов и блеска.

Джоан Роулинг (фото: facebook.com/JKRowling)

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не чурается носить одежду из масс-маркета даже на официальные приемы. Ее часто можно увидеть в одних и тех же нарядах на разных событиях. Даже школу для своих детей она выбрала обычную, без аристократического пафоса, как в Итоне. Простота - ее стиль и в жизни, и в материнстве.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Холли Берри

Когда-то ей пришлось жить в приюте для бездомных. И даже теперь, имея миллионы, она продолжает жить скромно. Холли сама ходит в магазины, пользуется общественным транспортом и не имеет армии помощников.

"Я боюсь потерять все, что имею", - признается актриса.

Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Роберт Паттинсон

Звезда "Сумерек" не заморачивается роскошью: выбирает джинсы и футболки, живет с женой в уютном доме, а единственная "роскошная" покупка - гитара, любимый инструмент актера. Минимализм - его стиль.

Роберт Паттинсон (фото: Википедия)

Сара Джессика Паркер

На экране она - модная икона Кэрри Брэдшоу, а в реальности - обычная мама, которая одевает сына в вещи от родственников. Она не увлекается "уколами красоты", не летает на частных самолетах и не охотится на дорогие курорты. Ее выбор - естественность и простота.

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)