По мировым стандартам. Открылся новый современный центр реабилитации военных: первые фото

В Ровно приступил к работе инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY. Теперь благодаря современным технологиям мультидисциплинарная команда заведения сможет оказывать качественную безвозмездную реабилитационную помощь более 1000 военнослужащих ежегодно.

РБК-Украина (проект Styler) показывает, как выглядит центр, и рассказывает, в чем его уникальность.

Что известно о RECOVERY в Ровно

Новейший реабилитационный центр для военных в Ровно (фото: RECOVERY)

Центр реабилитации был обустроен на базе второй городской больницы. Под него выделен второй и третий этажи медучреждения. Там был проведен качественный ремонт, в результате чего количество койко-мест в палатном отделении увеличено с 23 до 50.

Все пространство реабилитационного центра обустроено с учетом мировых стандартов инклюзивности: просторные коридоры с широкими дверными проемами и перилами, санитарно-гигиенические зоны для маломобильных пациентов.

Палаты оснащены многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью для комфортного пребывания.

Новейший реабилитационный центр для военных в Ровно (фото: RECOVERY)

В лечебно-реабилитационной зоне оборудованы кабинет физиотерапии и два зала физической реабилитации, оснащенные современным оборудованием с виртуальной реальностью, что обеспечивает обратную связь с пациентом.

Кроме того, обустроены кабинеты эрготерапии, ассистивных технологий, индивидуальных занятий.

Перечень тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр функциональных нарушений пациентов, полученных, в том числе в результате минно-взрывных и огнестрельных ранений, и позволяет восстанавливать, в частности, ход, потерянные функции верхних и нижних конечностей на высоком технологическом уровне.

Новейший реабилитационный центр для военных в Ровно (фото: RECOVERY)

Добавим, что кроме Ровно, реабилитационные центры RECOVERY предоставляют бесплатные услуги в Киеве, Львове, Виннице, Одессе (два заведения) и в Днепропетровской области (два заведения).

В центрах национальной сети уже получили реабилитационную помощь более 4300 пациентов.

Учредители RECOVERY планируют к концу 2024 года расширить сеть не менее 16 инновационных реабилитационных центров и 700 койко-мест.