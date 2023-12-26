Мировые места, которые закроют для туристов с 2024 года: список

Центр Помпиду, Париж

Внешне парижский музей выглядит довольно современно, хотя на самом деле ему уже более 60 лет. После летних Олимпийских игр в столице Франции летом 2023 года Помпиду закроют на модернизацию стоимостью 282 миллиона долларов.

Музей закрывают до 2030 года.

Музей Помпиду в Париже (фото: открытые источники)

Splash Mountain, США

Один из самых известных аттракционов Disneyland Splash Mountain был создан, вдохновившись фильмом "Песня Юга".

Развлечение закрывают в Калифорнии и Флориде, чтобы открыть в измененном виде под названием "Приключение Тианы Байо". Теперь референсом стал фильм "Принцесса и лягушка".

Splash Mountain в США (фото: открытые источники)

Нома, Копенгаген

Это лучший ресторан мира, официально заявивший о временном закрытии. Копенгагенский ресторан, популяризирующий новую скандинавскую кухню, будет обслуживать своих клиентов до 2024 года.

В 2025 году заведение снова откроется в формате новаторской тестовой кухни, посвященной работе по пищевым инновациям и разработке новых вкусов.

Ресторан "Нома" в Копенгагене (фото: открытые источники)

"Призрак Оперы", Нью-Йорк

После 35 лет работы и почти 14 000 проведенных представлений культового мюзикла "Призрак Оперы". Последнее шоу отыграли на сцене Нью-Йорка в 2023 году.

Этот мюзикл стал самым продолжительным среди всех шоу Бродвея, опередив другие популярные мюзиклы, такие как "Кошки", "Отверженные" и "Припев".

Известный мюзикл в Нью-Йорке прекращает существование (фото: открытые источники)

Пергамский музей, Берлин

Музей будет закрыт до 2027 года в рамках проекта модернизации. Он предполагает создание новой центральной пешеходной зоны, расширение выставочных залов.

В качестве запасного варианта путешественники могут посетить соседний музей Das Panorama, где будут выставлены экспонаты из Пергамского музея.

Пергамский музей в Берлине (фото: открытые источники)

Скала слонового хобота, Тайвань

15 декабря популярное место для фотографий в Тайване, напоминавшее хобот слона, упало в море. Участок на северо-восточном побережье острова долгое время находился под угрозой обрушения из-за эрозии.

В 2010 году ее заблокировали для доступа туристам во избежание несчастного случая.

Скала в виде хобота слона (фото: Flickr)

Парк Хаятт, Токио

Парк Хаятт на момент открытия в 1994 году считали первой гостиницей в западном стиле в столице Японии. Но к своему 30-му дню рождения гостиница закроется в мае 2024 года, чтобы провести обновительные работы.

Нью-Йоркский бар на крыше закроется раньше, ремонт начнется в январе. Повторное открытие состоится в 2025 году.

Известный отель в Токио (фото: открытые источники)

Нотр-Дам, Париж

В 2019 году загорелся собор Парижской Богоматери. Президент Франции поначалу поддержал более современную реконструкцию знаменитой церкви, но традиционалисты победили.

Таким образом, 850-летнюю достопримечательность восстановят до ее первоначального вида. Повторное открытие Нотр-Дама планируется в декабре 2024 года.

Собор Парижской Богоматери (фото: открытые источники)

Смитсоновский замок, Вашингтон

Главное здание музейного комплекса, которое часто называют Смитсоновским замком, закрылось в феврале 2023 года примерно на пять лет, чтобы завершить ремонт и модернизацию здания.

За это время для туристов также организуют цифровые туры, беседы и другие мероприятия.

Здание Смитсоновского института (фото: открытые источники)

Виноградник Леонардо да Винчи, Милан

В течение приблизительно 50 лет это было туристическое место. Но только до того, как миллиардер выкупил остатки итальянского виноградника Леонардо да Винчи в собственность.

Французский миллиардер Бернар Арно приобрел недвижимость в Милане в декабре 2022 года и не сделал никаких заявлений о том, смогут ли путешественники посетить виноградник снова.

Недвижимость Леонардо да Винчи в Милане (фото: открытые источники)