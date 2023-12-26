Мировые места, которые закроют для туристов с 2024 года: список

За время пандемии мировой туризм потерял много ресурсов и поклонников. И даже после того, как границы снова открыли, не все локации доступны для путешествий.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN рассказывает, какие известные достопримечательности закроют для туристов в 2024 году.
Внешне парижский музей выглядит довольно современно, хотя на самом деле ему уже более 60 лет. После летних Олимпийских игр в столице Франции летом 2023 года Помпиду закроют на модернизацию стоимостью 282 миллиона долларов.
Музей закрывают до 2030 года.
Музей Помпиду в Париже (фото: открытые источники)
Один из самых известных аттракционов Disneyland Splash Mountain был создан, вдохновившись фильмом "Песня Юга".
Развлечение закрывают в Калифорнии и Флориде, чтобы открыть в измененном виде под названием "Приключение Тианы Байо". Теперь референсом стал фильм "Принцесса и лягушка".
Splash Mountain в США (фото: открытые источники)
Это лучший ресторан мира, официально заявивший о временном закрытии. Копенгагенский ресторан, популяризирующий новую скандинавскую кухню, будет обслуживать своих клиентов до 2024 года.
В 2025 году заведение снова откроется в формате новаторской тестовой кухни, посвященной работе по пищевым инновациям и разработке новых вкусов.
Ресторан "Нома" в Копенгагене (фото: открытые источники)
После 35 лет работы и почти 14 000 проведенных представлений культового мюзикла "Призрак Оперы". Последнее шоу отыграли на сцене Нью-Йорка в 2023 году.
Этот мюзикл стал самым продолжительным среди всех шоу Бродвея, опередив другие популярные мюзиклы, такие как "Кошки", "Отверженные" и "Припев".
Известный мюзикл в Нью-Йорке прекращает существование (фото: открытые источники)
Музей будет закрыт до 2027 года в рамках проекта модернизации. Он предполагает создание новой центральной пешеходной зоны, расширение выставочных залов.
В качестве запасного варианта путешественники могут посетить соседний музей Das Panorama, где будут выставлены экспонаты из Пергамского музея.
Пергамский музей в Берлине (фото: открытые источники)
15 декабря популярное место для фотографий в Тайване, напоминавшее хобот слона, упало в море. Участок на северо-восточном побережье острова долгое время находился под угрозой обрушения из-за эрозии.
В 2010 году ее заблокировали для доступа туристам во избежание несчастного случая.
Скала в виде хобота слона (фото: Flickr)
Парк Хаятт на момент открытия в 1994 году считали первой гостиницей в западном стиле в столице Японии. Но к своему 30-му дню рождения гостиница закроется в мае 2024 года, чтобы провести обновительные работы.
Нью-Йоркский бар на крыше закроется раньше, ремонт начнется в январе. Повторное открытие состоится в 2025 году.
Известный отель в Токио (фото: открытые источники)
В 2019 году загорелся собор Парижской Богоматери. Президент Франции поначалу поддержал более современную реконструкцию знаменитой церкви, но традиционалисты победили.
Таким образом, 850-летнюю достопримечательность восстановят до ее первоначального вида. Повторное открытие Нотр-Дама планируется в декабре 2024 года.
Собор Парижской Богоматери (фото: открытые источники)
Главное здание музейного комплекса, которое часто называют Смитсоновским замком, закрылось в феврале 2023 года примерно на пять лет, чтобы завершить ремонт и модернизацию здания.
За это время для туристов также организуют цифровые туры, беседы и другие мероприятия.
Здание Смитсоновского института (фото: открытые источники)
В течение приблизительно 50 лет это было туристическое место. Но только до того, как миллиардер выкупил остатки итальянского виноградника Леонардо да Винчи в собственность.
Французский миллиардер Бернар Арно приобрел недвижимость в Милане в декабре 2022 года и не сделал никаких заявлений о том, смогут ли путешественники посетить виноградник снова.
Недвижимость Леонардо да Винчи в Милане (фото: открытые источники)
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