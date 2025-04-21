Светлый понедельник 21 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

Светлый понедельник, или первый день после Пасхи, знаменует начало Светлой недели - особого периода радостного празднования Воскресения Христова.

В течение этой недели в храмах звучат торжественные литургии, а Царские врата остаются открытыми - как знак открытого пути Божьей благодати к людям. Также традиционно устраиваются крестные ходы, а верующие искренне приветствуются словами: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!"

В сам Светлый понедельник принято идти на службу в церковь, навещать близких и друзей, дарить друг другу писанки и пасхальные яйца, а также угощать домашней паской. Этот день наполнен теплом, искренностью и духом настоящего христианского братства.

Также 21 апреля православные чтят память святителя Януария, мученика Прокула и других подвижников, погибших за христианскую веру.

Святые Януарий, Прокул и их сподвижники жили в IV веке в период правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими преследованиями христиан.

По церковным преданиям, Януарий еще в молодые годы принял христианство и впоследствии стал епископом. Во время гонений он тайно посещал в тюрьме диаконов Соссия и Прокла, вместе с которыми молился. Эти поступки не остались незамеченными - о них узнал император и приказал схватить Януария. Мучеников пытались заставить отречься от веры: их бросали в огонь, но пламя не навредило, а дикие звери отказались нападать. В конце концов, власти решили казнить святых.

Что нельзя делать 21 апреля

21 апреля, в день церковного праздника, не стоит впадать в уныние, лелеять зависть или злые мысли - лучше прощать обиды и делиться добром и радостью. Нельзя ссориться, злоупотреблять алкоголем или чрезмерно есть - это считается грехом.

В Светлый понедельник, как и на протяжении всей Светлой седмицы, церковь запрещает проведение венчаний, свадебных торжеств и поминальных богослужений.

Чего не стоит делать согласно народным приметам:

Не занимайтесь физически тяжелым трудом или домашними делами, требующими большого напряжения.

Воздержитесь от прогулок в лес, ведь это может навлечь беду.

Не посещайте могилы на кладбище - для этого лучше выбрать другой, более подходящий день

На Проклов день стоит следить за погодой (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 21 апреля

В народном календаре 21 апреля называют Прокловым днем, и именно по приметам этого дня наши предки пытались предсказать, каким будет лето, урожай и даже год в целом.

Если береза распускается раньше клена - лето будет сухим, а если наоборот - следует ждать дождей и влажной погоды.

Обильное цветение черемухи указывает на сырое и дождливое лето с повышенной влажностью.

Дождь, который начался 21 апреля, обычно длительный и может идти несколько дней подряд. Гром в этот день считается хорошей приметой, которая обещает щедрый урожай и плодовитый год.

Если 21 апреля стоит ясная и солнечная погода - лето будет теплым и урожайным, а облака и туман намекают на неурожай.

У кого День ангела 21 апреля

21 апреля с Днем ангела поздравляют:

Алексея

Дениса

Максима

Федора

Ивана

Николая

Александра

Людям, родившимся 21 апреля, в качестве оберега подходит хризоберилл - уникальный самоцвет, издавна ценившийся за свою прочность и необычный вид. В древней Индии ему приписывали необычайные магические свойства. Считалось, что этот камень способен усиливать интуицию и притягивать удачу.