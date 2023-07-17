ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 12:19
Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации Светлана Лобода записала новую песню – о цене репутации (фото: instagram com)
Автор: Юлия Бойко

Светлана Лобода представила свой новый сингл Spogady. По ее словам, этот трек о цене репутации, меряемой словами, а не действиями.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

"Кто изменил только декорации, где несколько слов – стоимость репутации", – такие слова звучат в новой песне.

Лобода отметила, где у нее почти 15 миллионов подписчиков, что это "новая мелодия, старая истина".

"Во времена, когда "цена репутации" определяется не действиями, а пустыми словами. Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувство и разум становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после темного времени суток, и правда всегда побеждает", – объяснила Лобода настроение нового трека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лобода