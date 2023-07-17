Світлана Лобода записала нову пісню – про ціну репутації

Світлана Лобода представила свій новий сингл Spogady. За її словами, цей трек про ціну репутації, яку міряють словами, а не діями.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram .

"Хтось змінив лише декорації, де кілька слів – вартість репутації", – такі слова звучать у новій пісні.

Лобода зазначила, де вона має майже 15 мільйонів підписників, що це "нова мелодія, стара істина".

"У часи, коли "ціна репутації" визначається не діями, а пустими словами. Коли брати назавжди стають плямою в історії. Коли вчорашні герої раптово розп'яті натовпом, а почуття та розум стають об'єктами безкінечних маніпуляцій – фраза "серед подій, братів та повій" набуває особливого значення. Але світанок завжди приходить після найтемнішого часу доби, і правда завжди перемагає", – пояснила Лобода настрій нового треку.