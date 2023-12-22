"Мир с Украиной". Минобороны Британии мощно поздравило людей с Рождеством (видео)

Приветствие от Минобороны Британии

Отмечается, что после морозного дня тренировок на полигонах при минусовой температуре украинских солдат согревает рождественский выступ струнного квартета.

Для украинских солдат, тренирующихся в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс", была организована серия рождественских мероприятий по повышению боевого духа.

На видео показан орекстр, играющий для военных. В конце можно услышать лозунг, который держит нас всех: "Слава Украине!".

"Мир с Украиной" – именно такие последние кадры рождественского ролика.