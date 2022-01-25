Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздів

Часто вуха можуть вловлювати не тільки навколишні звуки, але й відчувати сигнали на енергетичному рівні, які віщують про майбутні важливі події. Тому фахівці пояснили, до чого дзвенить у правому та лівому вусі.
Про це пише meta.
Зокрема, якщо дзвенить у лівому вусі, то це погано, адже ліва сторона людського тіла пов'язана з дияволом.
Це може бути попередження про негативні події та новини. Тому, якщо це сталося вранці або вдень, то очікуйте неприємних звісток, а якщо ввечері або вночі - до виникнення проблем і негараздів.
Якщо це триває тривалий час, тоді вас хтось обговорює або планує зробити якусь пакість.
Короткий дзвінкий звук попереджає про небезпеку. Окрім того, дзвін зліва обіцяє погодні зміни.
Зазначається, якщо шум виник вранці або в обід, чекайте хороших новин. Однак, якщо дзвенить у другій половині дня або у вечірній час, то новина буде пов'язана з професійною сферою.
Дзвін у вусі з самого ранку обіцяє сприятливий і продуктивний день.
Якщо задзвеніло в той момент, коли ви обмірковували якісь плани, то вони точно здійсняться.
У деяких випадках дзвінкий звук у вусі віщує поліпшення погоди.
Якщо шум виникає з обох боків, то людина не бажає прислухатися до порад близьких. Також варто задуматись, що ви робите не так.
Звуки відразу у двох вухах часто віщують про смерть близької людини або родича.
Такий шум може вказувати на стихійне лихо, а саме: ураган, повінь чи землетрус.
Чому дзвенить у вусі (freepik)
Аби запобігти негативним подіям, потрібно:
Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали найкращі способи видалення вушної сірки.
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