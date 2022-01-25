Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздів

Народні прикмети про дзвін у лівому вусі

Зокрема, якщо дзвенить у лівому вусі, то це погано, адже ліва сторона людського тіла пов'язана з дияволом.

Це може бути попередження про негативні події та новини. Тому, якщо це сталося вранці або вдень, то очікуйте неприємних звісток, а якщо ввечері або вночі - до виникнення проблем і негараздів.

Якщо це триває тривалий час, тоді вас хтось обговорює або планує зробити якусь пакість.

Чому дзвенить у лівому вусі (freepik)

Короткий дзвінкий звук попереджає про небезпеку. Окрім того, дзвін зліва обіцяє погодні зміни.

Дзвін у правому вусі

Зазначається, якщо шум виник вранці або в обід, чекайте хороших новин. Однак, якщо дзвенить у другій половині дня або у вечірній час, то новина буде пов'язана з професійною сферою.

Дзвін у вусі з самого ранку обіцяє сприятливий і продуктивний день.

Якщо задзвеніло в той момент, коли ви обмірковували якісь плани, то вони точно здійсняться.

У деяких випадках дзвінкий звук у вусі віщує поліпшення погоди.

Чому дзвенить у правому вусі (freepik)

Про що віщує дзвін в обидвох вухах

Якщо шум виникає з обох боків, то людина не бажає прислухатися до порад близьких. Також варто задуматись, що ви робите не так.

Звуки відразу у двох вухах часто віщують про смерть близької людини або родича.

Такий шум може вказувати на стихійне лихо, а саме: ураган, повінь чи землетрус.

Чому дзвенить у вусі (freepik)

Як уникнути негараздів

Аби запобігти негативним подіям, потрібно: