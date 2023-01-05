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Свеча будет гореть вдвое дольше благодаря этим лайфхакам: полезные советы

Как увеличить продолжительность горения свечи (фото: unsplash)
Автор: Василина Копытко

Свеча будет гореть вдвое дольше, если знать простые секреты, как увеличить время ее использование. Эти простые способы не требуют ни капиталовложений, ни больших затрат времени.

Как легко увеличить время горения свечи, рассказываем в материале ниже.

Как увеличить время горения свечи

Свеча будет гореть вдвое дольше, если перед использованием ее положить в морозильную камеру на час-полтора. Воск уплотнится и дольше будет плавиться во время горения.

Также стоит укоротить фитиль. Ведь чем он длиннее, тем свеча сгорает быстрее. Обрежьте его так, чтобы он возвышался над воском примерно на сантиметр.

Свеча послужит дольше, если примените следующий лайфхак. Во время первого "разжигания" оставьте ее гореть настолько, чтобы верхний слой воска растаял равномерно. Иначе посредине образуется углубление, куда западет фитиль. В этом случае свеча быстро выгорает. Так свеча диаметром 4 см будет гореть дольше на 1 час, а диаметром 8 см - на 2 часа

Важно также сливать расплавленный воск или парафин. Так свеча будет гореть лучше. При этом не забывайте ее ставить там, где нет сквозняков. Иначе свеча начнет дымить и гореть неравномерно.

А если хотите вдвое увеличить продолжительность горения свечи, попробуйте добавить к расплавленному воску или парафину немного соли. Она замедлит плавление и соответственно увеличит время горения.

При использовании свечей не забывайте соблюдать технику безопасности. Обязательно используйте стеклянные или металлические подставки. Размещайте свечу как можно дальше от предметов, которые могут легко загореться. А также ни в коем случае не оставляйте зажженную свечу без присмотра - это огнеопасно.

Также, если используете парафиновые свечи, то время от времени следует проветривать помещение, поскольку при горении высвобождаются вещества, которые могут провоцировать головную боль у человека.

Недавно мы делились пошаговой инструкцией, как изготовить съедобную свечу.

Читайте также о том, как сделать свечу длительного горения из мандарина.

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