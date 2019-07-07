Свіжий вантаж 200: опубліковано фото ліквідованого на Донбасі терориста

На Донбасі силами Збройних сил України був ліквідований бойовик "ДНР" Сторожев Ігор Сергійович на прізвисько "Марік". Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, який і опублікував його фото.

28-річний бойовик до того, як стати зрадником, жив в Донецьку.

"Сторожев Ігор Сергійович "Марік"? (Донецьк, 17/12/90) став #груз200 01/07/19 (обставини смерті вимагають уточнення)", - написав блогер.



Знищений на Донбасі бойовик (скрін: twitter.com/666_mance)

Про бойовика відомо, що він народився і закінчив школу в Донецьку. Також блогер пише, що в друзях у бойовика "одні в'язні і нарики". Про те, чи встиг "Марік" долучитися до "захоплень" своїх знайомих достовірно невідомо.

Знищений на Донбасі бойовик (скрін: twitter.com/666_mance)

Знищений на Донбасі бойовик (скрін: twitter.com/666_mance)

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у справі катастрофи MH17 Володимир Цемах зізнався, як ховав "Бук".

Також ми писали про те, що на Донбасі в ніч з 5 на 6 липня у дах Свято-Спиридоновського храму села Комінтернове потрапив снаряд.

До речі, захищати Україну від окупантів поїхала майже вся сім'я з Донецької області - батько разом з двома синами, а потім і його дружина-росіянка.