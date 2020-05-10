Свіжі та заморожені овочі і фрукти: медики розвінчали популярні міфи

Якість продуктів харчування залишається постійним відкритим питанням для багатьох людей. Науковці, медики та дієтологи регулярно розповідають, які саме овочі і фрукти є найбільш корисними і як їх потрібно правильно зберігати і готувати.

Вважається, що консервовані та заморожені фрукти та овочі менш корисні, ніж свіжі, але виявилося, що це твердження не зовсім вірне.

Як розповіла старший співробітник з питань харчування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Фатіма Хачем, будь-яке яблуко чи морква починає втрачати свої поживні та енергетичні властивості, як тільки було зірвано або висмикнуте з землі, пише BBC.

"Ті овочі, які ми купуємо для того, щоб приготувати, до того часу, коли вони опиняються на полицях магазинів, вже втрачають частину своєї живильної цінності", - розповіла вчений.

Вона додала, що плід продовжує використовувати власні поживні речовини та розщеплює їх для підтримки життя клітин. Деякі речовини, наприклад, вітамін С, особливо уразливі.

А ось заморожування істотно знижує процес втрати поживності продукту. Все залежить від швидкості, з якою поживність втрачається у різних овочів і фруктів.

У 2007 році дослідник з Каліфорнії Діана Барретт зробила детальний аналіз про властивість свіжих, заморожених і консервованих овочів і фруктів.

Шпинат втрачає 100% вітаміну С через 7 днів за умови зберігання в кімнатній температурі та 75% при зберіганні в холодильнику. При заморожуванні всього 30%.

Морква при кімнатній температурі за тиждень втрачає 27% вітаміну С.

Як пояснила Барретт, більшість овочів значно менше втрачали поживних властивостей завдяки заморожуванню, оскільки воно гальмує процес окиснення. В цьому випадку має значення період часу, який проходить після збору фруктів і овочів до заморожування. Однак в останні роки цей процес значно прискорився завдяки сучасним інноваціям.

Набагато більше фрукти та овочі втрачають при термічній обробці перед консервуванням. До того ж у консервації є інший мінус – туди додають сіль або цукор.

Однак у консервів є і плюс – всі продукти стерилізують і виявити там патогенні мікроорганізми вкрай малі, що дає можливість зберігати консерви роками.

"Якщо нам вдається з'їдати свіжий салат хоча б раз в день, поєднуючи це зі стравами, приготованими з заморожених і консервованих продуктів, то ми нічим не ризикуємо", - додала Фатіма Хачем.

Фахівці нагадують, що в умовах пандемії та карантину дуже важливо вживати свіжі овочі та фрукти щодня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали запахи продуктів, які викликають сильне почуття голоду.