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Світломаскування в Україні: чи потрібно його дотримуватися зараз і навіщо

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Вівторок 31 травня 2022 21:11
Світломаскування в Україні: чи потрібно його дотримуватися зараз і навіщо Фото: Чи потрібно зараз дотримуватися режиму світломаскування в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в багатьох регіонах нашої країни був введений режим світломаскування. Спочатку його дотримувалися дуже строго, пояснювали, навіщо це потрібно. А зараз світломаскування дотримуються тільки в певних місцях.

Навіщо потрібне світломаскування і чи потрібно дотримуватися цього режиму зараз - читайте нижче.

Що таке світломаскування

Світломаскування потрібне, щоб перешкодити орієнтуванню авіації та безпілотникам противника, а також диверсійно-розвідувальним силам наводити засоби ураження на об'єкт диверсії.

По суті, в місцевості, де можлива розвідка противника або літає ворожа авіація, потрібно ввечері та вночі повністю вимикати освітлення - в будинках, в значущих об'єктах і навіть вуличне освітлення.

При оголошенні повітряної тривоги в темний час доби також варто включати режим світломаскування, оскільки не завжди відомо - це ракетна небезпека або летить ворожа авіація.

Як пояснювали військові, добре освітлене місто, район, об'єкт - це мета для бомбардувальника ворога або його розвідки. Тим більше, що темрява допомагає роботі військових - вони можуть засліпити противника засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби), але зробити це можна тільки в повній темряві.

Існує два типи світломаскування:

Частковий - тільки вночі, під час комендантської години. Дозволено включати світло у квартирах, але при цьому закрити вікна щільними шторами.

Повний - застосовується під час повітряної тривоги в регіоні. В цей час потрібно вимкнути світло скрізь - на вулиці, в будинках, квартирах, під'їздах, вивіски.

Де потрібне світломаскування

Світломаскувальний режим потрібен там, де залишається загроза з повітря. Рішення про встановлення режиму світломаскування або про його скасування приймає військово-цивільна адміністрація, з урахуванням ситуації в регіоні та рекомендацій військових.

Зараз режим світломаскування застосовується в регіонах, де є ризик польотів ворожої авіації та польотів розвідувальних безпілотників. Це в південних областях, на північних кордонах, а також на сході країни.

Скасовано режим світломаскування в Рівненській області. Місцева влада зазначила, що освітлення на дорогах - це безпека для гуманітарних вантажів. І шкоди від режиму світломаскування там більше, ніж користі.

Подібне рішення прийняли також у Львові. Це потрібно для роботи територіальної оборони, нічних патрулів, роботи камер відеофіксації.

У Вінницькій області заборонили підсвічувати антени, вежі, будівлі, інженерні споруди. У регіоні були зафіксовані випадки, коли нічне підсвічування використовували як орієнтири для авіації та безпілотників.

Жителям Івано-Франківська теж нагадують про необхідність дотримуватися режиму світломаскування.

Обов'язково потрібно дотримуватися режиму світломаскування жителям Луганської та Донецької областей, в Чернігівській і Сумській областях, в Миколаївській і Запорізькій областях, а також у Харкові та Харківській області.

Бажано дотримуватися нічного режиму світломаскування жителям Миколаєва, Одеси, Києва, Кривого Рогу і Дніпра. У Київській області світломаскування скасували, але ризик використання безпілотників все ж існує.

Жителям західних областей світломаскування потрібне тільки в тому випадку, якщо цього вимагає обласна військова адміністрація.

Чи можуть покарати за порушення світломаскування

На цей момент закону, який би визначав покарання за порушення режиму світломаскування, немає. Але є законопроєкт у Верховній Раді, який передбачає штрафи за таке порушення.

Нічні патрулі, які стежать за порядком під час комендантської години, перевіряють всі скарги на порушення світломаскування і можуть вночі прийти до порушника з вимогою вимкнути світло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у кого з водіїв можуть забрати автомобіль на потреби ЗСУ.

А також розповідали про те, які можуть бути штрафи за незаконне носіння військової форми.

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