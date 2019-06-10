Світлана Лобода потрапила у черговий скандал через райдер (фотофакт)

Світлана Лобода та її команда відмовилися літати на літаках Sukhoi Superjet-100 після катастрофи в Шереметьєво, що сталася 5 травня і забрала життя 41 людини. Саме така вимога зазначена в новому райдері співачки, пишуть росЗМІ.

Також повідомляється, що ряд російських компаній наполегливо порекомендував своїм співробітникам відмовитися від перельотів на вузокофюзеляжному російському літаку.

Крім того, у райдері зазначено, що співачка вимагає у організаторів заходів купувати квитки тільки на прямі авіарейси, що виконуються Аерофлотом. Виняток становлять лише випадки, коли це неможливо через відсутність прямих рейсів між містами.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо також, що скандальна співачка, вимагає виключно квиток в салон VIP-класу з місцем 1А (перший ряд зліва біля вікна - Ред.). Таке ж місце за умовами райдера слід надавати і її продюссеру Нателлі Крапівіній.

Про небажання літати Sukhoi Superjet-100 розповіли і асистенти інших російських зірок. Щоправда, хто саме висуває такі вимоги, не уточнюється.

Світлана Лобода відмовилася літати "Суперджетом" (скрін: росЗМІ)

До речі, на початку цього року Лобода вже потрапляла в скандал в аеропорту Шереметьєво. Співачка лаялася матом на персонал аеропорту за те, що їй не надали VIP-обслуговування після прильоту з відпочинку.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв обматюкав Світлану Лободу за лаштунками премії Муз-ТВ 2019.

Також повідомлялося, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці у своїх почуттях.