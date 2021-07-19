Світлана Лобода зібралася в Україну: ціни на квитки просто захмарні

Варто відзначити, що після 2014 року концерти Світлани Лободи в Україні піддавалися бойкотуванню і зірка перестала приїжджати в рідну країну. Однак у 2021 році Лобода передумала і готується дати велику програму.

Артистка поки не анонсувала на своїх сторінках в соцмережах концерт в Одесі, але на афіші клубу її ім'я вже з'явилося. Вказується, що концерт запланований на 14 серпня.

Ціни на квитки просто захмарні

Варто відзначити, що на сайті клубу в Одесі вже відкрився продаж квитків на концерт Світлани Лободи. І більша частина цих квитків вже недоступна.

Найдешевший квиток був біля барної стійки - від 1 300 гривень. Решта квитків від 2 000 гривень до 12 000 гривень. На цей момент у продажу є квитки по 2 500, 4 500, 8 000 і 12 000 гривень за один квиток.

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У користувачів анонс концерту викликав неоднозначну реакцію - деякі зраділи, деякі шкодують, що Лобода виступатиме саме в цьому клубі, а деякі – відверто обурені тим, що артистка знову виступатиме в Україні.