Як зварити яйця круто без каструлі: знадобиться лише 10 хвилин

Зокрема, для цього методу знадобиться повітряна фритюрниця, яка підсмажує продукти без використання олії. Яйця просто потрібно помістити в кошик і натиснути пуск. Під час приготування яєць у фритюрниці не потрібно використовувати каструлю і слідкувати за кипінням.

До того ж фритюрниця з високою швидкістю циркулює дуже гаряче повітря навколо яєць, створюючи оптимальне середовище для рівномірного приготування жовтків.

Як правильно готувати яйця

Важливо, щоб усі яйця були піддані впливу тепла з усіх боків, готуйте лише стільки, скільки зможете вмістити в один шар з невеликим простором.

Також, якщо на яєчній шкаралупі є коричневі плями, це ознака того, що ви переварили її.

Однак, яйце із зеленим або сіруватим кільцем навколо жовтка викликано занадто довгим варінням яєць, що призводить до того, що сполуки сірки та заліза реагують на поверхні жовтка.

Окрім того, щоб продукт довше залишався смачним та свіжим, його потрібно зберігати неочищеним у холодильнику. Зазначається, що шкаралупа не тільки захищає яйця від поглинання інших запахів у холодильнику, але також від бактерій та висихання.

Зварені вкруту яйця можуть зберігатися до семи днів, незалежно від того, очищені вони чи ні.