Весільна фотограф назвала три вірні ознаки того, що пара розлучиться

Весільна фотограф розповіла про три індикатори того, що пара розлучиться. Такі тривожні ознаки можна побачити вже на святкуванні.

Про це розповіла блогерка Шейла Херінгтон в TikTok , яка працює весільним фотографом. Такі висновки дівчина зробила спостерігаючи за поведінкою пар на весіллі, а також родичів і друзів наречених.

Цікаво, що Шейла дійшла до таких висновків під час розмови з колегою, що має більший досвід ніж вона.

"Якось у мене була фотосесія під керівництвом весільного фотографа, який сказав, що завжди можна визначити, чи протримається шлюб, базуючись на трьох ознаках", - каже блогерка.

Ознака №1. Багато знімків без партнера

Таких має бути не більше трьох, на думку фотографа.

"Це має сенс, коли ви фотографуєтесь з мамою і татом. Але "виганяти" партнера з кадру на більше, ніж три знімки, як на мене, трохи підозріло", - каже вона.

Ознака №2. Поведінка подруг нареченої або друзів нареченого

Якщо друзі не найкращим чином ставляться до обраниці (обранця), ухиляються від згадок про них під час тостів, у шлюбу мало шансів на успіх.

Ознака №3. Партнери більше часу проводять з родичами, гостями, ніж зі своєю половинкою

Цей дзвіночок блогерка також вважає тривожним. Адже якщо вже на весіллі ви віддаляєтесь один від одного, то що ж буде далі.