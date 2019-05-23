Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

Стало відомо, де Потап і Настя Каменських відгуляють весілля
Весілля Потапа і Насті Каменських відбудеться в розкішному італійському ресторані Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70.
Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад буде закрито для сторонніх.
Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)
Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)
Як відомо, на весілля Потап і Настя запросили багато зірок. Всього, кажуть представники ресторану, на святі очікується кілька сотень гостей. А ось журналістів у числі запрошених немає.
Ми вирішили показати вам, як виглядає ресторан, в якому Потап і Настя Каменських зареєструють шлюб і відсвяткують одну з найважливіших подій в житті.
Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)
Нагадаємо, що сьогодні - в день свого весілля - Потап з допомогою кліпу зізнався в любові Насті Каменських і повідомив, що вони дійсно одружуються. Це привело в захват численних фанатів зіркової пари.
Скріншот
ПТП - Константа
Текст пісні "Константа", яку Потап присвятив Насті Каменських в день весілля:
Я последний кто не написал
О любви ни одной строчки
Нет
Я последний отношения скрывал свои
Сто тысяч лет
Просто я пытался уберечь ее
От лишних глаз слов постов
Я бываю очень откровенным
Только сокровенным для меня
Любовь
Была есть и будет
Плевать что скажут люди
Мой Бог меня судит
А он есть Любовь
Плывем в море судеб
Мы словно на судне
И ветер попутный мне скажет без слов
Я люблю тебя больше
Всех на этом свете
У нас будут красивые
Милые дети
Люблю тебя больше всех
В этой вселенной
Моя любовь- это константа
Она неизменна
Потому что ты мне
Как зеркало показала
Меня самого настоящего и свободного
Потому что ты судьбу исковерканную
Повернула и теперь
Она из счастья соткана
А
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Счастье - это так просто
Встречать обнимать друг друга
Без лишних вопросов
Быть вместе в своем собственном мире
Смотреть обнявшись
Смертельное оружие 4
Счастье – это так легко
Нырять друг в друга глубоко глубоко
Задыхаться от любви в объятиях
Это настоящая любовь
Мать ее
Сама Каменських сьогодні також зворушила мережу освідченням у коханні Потапу.