Надихаючий приклад: Потап і Каменських замотивували ранковим інтенсивом

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Пара в 6 ранку разом з тенером влаштувала активне тренування вдома

Потап і Настя Каменських звикли рано вставати і починати свій день з тренування. Поки на вулиці не було заморозків, артисти влаштовували пробіжки на свіжому повітрі, а тепер вони ходять тренуватися в залі або переносять тренування разом з інструктором прямо до себе додому! Настя зізнається, що вона – жайворонок, тому підйом в 6 ранку для неї – справа звична, своїм прикладом вона заразила і коханого чоловіка. Так, ранок вівторка у парочки почалося з інтенсивного тренування разом з тренером в заміському будинку артистів. До речі, всі вправи вони виконували онлайн, тому до ударної зарядки міг приєднатися кожен бажаючий. Тренер Потапа і Насті опублікував спортивне фото із зірковими підопічними на сторінці в Instagram.

У розділі "сторіз" співачка повідомила, що в 6 ранку з чоловіком була на ногах і готувалася приступити до непростої задачі – інтенсивно прокачати прес. Для цієї мети вона вбралася в чорний спортивний облягаючий комбінезон і взула яскраві кросівки, зібрала волосся у високий пучок і, звичайно ж, обійшлося без макіяжу.

У кадрі також можна побачити бадьорого Потапа – він був одягнений по спортивному.

Потап і Настя Каменських з тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

На знімку пара разом з тренером розташувався у просторому холі на другому поверсі – місця вистачило всім, до того ж ніщо не заважало і не відволікало від головної мети. Правда, періодично до занять "приєднувалася" мила собачка пара – песик з цікавістю спостерігав за тим, що відбувається.

Фото: Потап і Настя Каменських з тренером (instagram.com/khomytskyi_official)

Раніше тренер Потапа і Насті також опублікував веселе відео з тренування співачки. Вона вирішила почати свій понеділок в спортзалі і виконувала вправу для прокачування преса. Артистка розмістилася на одному з тренажерів і подавала тренеру великий м'яч. У якийсь момент вона кинула його з такою силою, що буквально збила інструктора з ніг.

Нагадаємо, що Потап розговорився про почуття до Насті Каменських і розповів, коли і як усвідомив, що він закоханий.