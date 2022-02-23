Суркіс привітав Пустовойтенка з ювілеєм: хай улюблені команди радують перемогами

"Прийміть найтепліші та найщиріші привітання з нагоди Вашого 75-річчя! З неймовірною втіхою поздоровляю людину, яка відіграла по-справжньому ключову роль у становленні та розвитку незалежної України, - йдеться у листі. - Саме про таких людей говорять, що вони творять історію. Саме завдяки таким людям Україна, що називається, відбулась та зайняла своє достойне місце серед міжнародної спільноти вільних, самостійних держав".

За словами Суркіса, без перебільшення, Пустовойтенко був одним із тих, хто заклав фундамент найбільших успіхів українського футболу часів Незалежності.

"Як мало хто інших, я знаю, наскільки щиро та беззавітно ви любите цю гру і наскільки сильно досі переживаєте за весь український футбол. І це далеко не єдине, що нас із вами об’єднує та зближує. Ваша інтелігентність, фаховість, порядність, відкритість, чесність, щирість, надійність та просто глибока життєва мудрість та чуйність - я можу безкінечно перераховувати ваші найкращі якості, за які і я, і всі, хто вас знає, безмежно вас цінує та поважає, - стверджує він. - Я дуже гордий та радий тому, що доля звела мене з такою непересічною, видатною особистістю. Надзвичайно ціную кожну нашу зустріч!"

Бізнесмен побажав екс-політику щастя, здоров’я, добробуту та миру.

"Нехай ваші плани та мрії збуваються. А як палкому вболівальнику збірної України та київського "Динамо" - хай ваші улюблені команди радують Вас перемогами та успіхами!" - резюмував він.