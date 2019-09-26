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Супрун розповіла про зустріч з Зеленським, свою книгу і чим зараз займається

STYLERЖиття    26.09.2019 - 20:37
Супрун розповіла про зустріч з Зеленським, свою книгу і чим зараз займається
Супрун розповіла про великий книзі і зустрічі з Зеленським (фото: колаж РБК-Україна)

Супрун готує велику книгу на кілька томів

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "24 каналу" розповіла про зустріч з новою командою і президентом Володимиром Зеленським, і про те, чим зараз вона зайнята.

Супрун зазначила, що вона спілкувалася президентом і його представниками і пояснила ситуацію, яка відбувається в медичній трансформації, і що буде більше.

Супрун попросили, щоб вона надала новоій владй законопроекти. При цьому її запевнили, що реформи в охороні здоров'я будуть продовжуватися і далі.

Супрун розповіла про велику книгу і зустрічі з Зеленським (відео: YouTube/24 Канал)

Але Супрун нічого не сказали, чи буде вона разом зі своєю командою продовжувати працювати. Тоді вона кілька разів зустрілася з представниками офісу президента і з новим прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, перед тим як він зайняв свій пост.

Олексій їй відверто розповів, що офіс президента проти того, щоб вона залишилася на своїй посаді. При цьому Супрун пропонувала залишити заступника, але нова влада була категорично проти людей, які раніше працювали з нею в міністерстві охорони здоров'я.

Супрун також розповіді що в житті намагається дотримуватися всіх тих рекомендацій, які вона дає на своїй сторінці в Facebook. При цьому вона сказала, що скоро буде новий формат рад, який перейде в YouTube.

Супрун розповіла про зустріч з Зеленським, свою книгу і чим зараз займається

Супрун розповіла про велику книгу і зустрічі з Зеленським (фото: kmu.gov.ua)

Журналістка також запитала її про те, коли вийде книга з її рекомендаціями. Супрун зазначила, що вже почали оформляти її. При цьому до книги потраплять найбільш популярні пости Супрун. Крім того, в книзі для більшої інтерактивності будуть QR-коди.

При цьому книга може вийти в декількох томах. Супрун розповіла, що дуже сподівається на те, що перший том її книги вийде до кінця 2019 року.

Супрун також розповіла, що зараз у неї з'явилося трохи більше часу. Їй знадобилося 10 днів, щоб відійти від роботи, яка була у міністерстві. При цьому вона розповіла, що стала більше відпочивати, але прокидається в будні дні все-одно в 6 годин ранку, у вихідні - в 7.

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Новини України Уляна Супрун
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