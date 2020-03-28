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Супрун розповіла, як розпізнати стрес і розвінчала популярні міфи

STYLERПерсони    28.03.2020 - 09:00
Супрун розповіла, як розпізнати стрес і розвінчала популярні міфи
Супрун розповіла про стрес і тривожність - як розпізнати

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла, що таке стрес і тривожність, розвіяла міфи і поділилася важливими рекомендаціями, які допоможуть їх позбутися. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Коли обставини "занурюють" людину в нетипову ситуацію, а до кінця спрогнозувати її розвиток складно, тривалий стрес і тривожність можуть перетворитися в стиль життя", - пише Супрун.

За її словами, відчувати помірний стрес нормально, адже організм вчиться правильно реагувати на подразники і долати їх. Таким чином людина підвищує рівень своєї стійкості.

Супрун розповіла, як розпізнати стрес і розвінчала популярні міфиУляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Однак відчувати стрес і тривожність кожен день - не є нормальним. Як приклад експерт наводить коронавірус, який лякає і змінює спосіб життя людей. У таких випадках рекомендується пройти психотерапевтичні практики, які допоможуть оволодіти неприємними відчуттями.

"Будьте уважні до себе і своїх близьких. Підтримуйте один одного, пишіть, телефонуйте, залишайтеся постійно на зв'язку. У випадку, коли вам або вашим близьким складно впоратися зі стресом і ви відчуваєте гостре занепокоєння - звертайтеся за допомогою до фахівця з психічного здоров'я", - підсумувала екс-чиновниця.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин, щоб не заразитися коронавірусом.

Ми писали, що Уляна Супрун розповіла про створення вакцин від COVID-19 і пояснила, скільки ще чекати ліки від коронавіруса.

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