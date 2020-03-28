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Супрун рассказала, как распознать стресс и развенчала популярные мифы

STYLERПерсоны    28.03.2020 - 09:00
Супрун рассказала, как распознать стресс и развенчала популярные мифы
Супрун рассказала о стрессе и тревожности - как распознать

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала, что такое стресс и тревожность, развенчала мифы и поделилась важными рекомендациями, которые помогут от них избавиться. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

"Когда обстоятельства "погружают" человека в нетипичную ситуацию, а к концу спрогнозировать ее развитие сложно, длительный стресс и тревожность могут превратиться в стиль жизни", - пишет Супрун.

По ее словам, испытывать умеренный стресс нормально, ведь организм учится правильно реагировать на раздражители и преодолевать их. Таким образом человек повышает уровень своей устойчивости.

Супрун рассказала, как распознать стресс и развенчала популярные мифыУляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Однако испытывать стресс и тревожность каждый день - не есть нормальным. В пример эксперт приводит коронавирус, который пугает и меняет образ жизни людей. В таких случаях рекомендуется пройти психотерапевтические практики, которые помогут овладеть неприятными ощущениями.

"Будьте внимательны к себе и своим близким. Поддерживайте друг друга, пишите, звоните, оставайтесь постоянно на связи. В случае, когда вам или вашим близким сложно справиться со стрессом и вы чувствуете острое беспокойство - обращайтесь за помощью к специалисту по психическому здоровью", - подытожила экс-чиновница.

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, нужно ли избегать животных, чтобы не заразиться коронавирусом.

Мы писали, что Уляна Супрун рассказала про создание вакцин от COVID-19 и объяснила, сколько еще ждать лекарство от коронавируса.

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