Супрун розповіла, чому українці бояться медицину

Уляна Супрун розповіла про стратегію, яку МОЗ впроваджує в Україні відпочатку трансформації системи охорони здоров'я. Йдеться про превентивну медицину і профілактику, про що розмовляли на першій Національній конференції з неінфекційних захворювань, розповіла вона на своїй Facebook-сторінці.

Супрун зазначила, що українці звикли ігнорувати охорону здоров'я і робити вигляд, ніби її не існує. Чиновник пояснює це почуттям страху.

"Але ми в цьому не унікальні. Справді чимало людей асоціюють медицину з хворобами", - визнала вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Саме пройде" - популярна фраза, яку можна почути від українця. Люди терплять до останнього, лише б не звертатися до лікарів. Воліють не знати про свої захворювання, бо тоді доведеться лікуватися: а це дорого та страшно", - написала вона.

За словами Супрун, такого стану речей немає в країнах, де існують ефективні системи охорони здоров'я. Наприклад, в США, Канаді та Великій Британії розвинена культура скринінгу, бо вилікувати захворювання на ранній стадії набагато простіше і дешевше.

Ілюстративне фото: (колаж РБК-Україна)

Керівник МОЗ перерахувала причини майже 84% всіх смертей в Україні: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, хронічні обструктивні захворювання легенів і розлади психічного здоров'я. Також вона заявила, що більшість неінфекційних захворювань пов'язані насамперед із нездоровим способом життя.

Супрун назвала широко поширені фактори в Україні, що підвищують ризики неінфекційних патологій, зокрема:

7,2 млн дорослого населення щоденно курять, а від пов’язаних із цим хвороб щороку помирають 85 тисяч українців.

Україна входить до першої десятки найбільш питущих країн світу. Алкоголь за обсягом споживання значно переважає молоко (у розрахунку на одного мешканця - майже 12 л). А частка пов’язаних з алкоголем причин смерті становить 34,4% (серед усіх причин).

"Лікування неінфекційних захворювань це - вже боротьба з наслідками. Наслідками насамперед нездорового способу життя. Саме тому профілактика є пріоритетом трансформації української системи охорони здоров’я. Як свідчить міжнародний досвід, шлях до поліпшення стану здоров’я громадян та збільшення тривалості життя - в орієнтації державної політики на превентивну медицину та просвітницьку роботу", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, раніше Супрун підготувала медичну пам'ятку для туриста.

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