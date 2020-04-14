Назвали найбільш ефективний захист від коронавіруса: не маска

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Медики повідомили, що дистанція є кращим захистом, ніж маска

Коронавірус в Україні інфікував 3102 людини, 93 з них померли від ускладнення інфекції, 97 пацієнтів одужали. Інфекція продовжує поширюватися по країні, хоча громадяни дотримуються карантинних заходів. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що дотримання дистанції найкраще вберігає від інфекції. Маска з цією метою справляється не так добре. Про це повідомила представник ВООЗ Меліта Вуйнович.

Маски марні, якщо ви не тримаєте безпечну дистанцію з людьми.

"Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска", - розповіла Вуйнович.

Представник ВООЗ відзначила, що навіть якщо ви миєте руки постійно і носите маску, без дотримання дистанції - це марно.

Як ми раніше писали, за даними МОЗ, за день в країні тестуються на коронавірус від 2,5 до 3 тис осіб. Більше 25% нових інфікованих - медичні працівники. Лідирує за кількістю заражених Київ. На даний момент у столиці хворіють коронавірусом 495 осіб.

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