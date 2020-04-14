ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Назвали найбільш ефективний захист від коронавіруса: не маска

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 08:47
Назвали найбільш ефективний захист від коронавіруса: не маска
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Медики повідомили, що дистанція є кращим захистом, ніж маска

Коронавірус в Україні інфікував 3102 людини, 93 з них померли від ускладнення інфекції, 97 пацієнтів одужали. Інфекція продовжує поширюватися по країні, хоча громадяни дотримуються карантинних заходів. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що дотримання дистанції найкраще вберігає від інфекції. Маска з цією метою справляється не так добре. Про це повідомила представник ВООЗ Меліта Вуйнович.

Маски марні, якщо ви не тримаєте безпечну дистанцію з людьми.

"Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска", - розповіла Вуйнович.

Представник ВООЗ відзначила, що навіть якщо ви миєте руки постійно і носите маску, без дотримання дистанції - це марно.

Як ми раніше писали, за даними МОЗ, за день в країні тестуються на коронавірус від 2,5 до 3 тис осіб. Більше 25% нових інфікованих - медичні працівники. Лідирує за кількістю заражених Київ. На даний момент у столиці хворіють коронавірусом 495 осіб.

Читайте також Супрун розповіла про використання швидких тестів на коронавірус.

Супрун розповіла про використання швидких тестів на коронавірус Як захистити від коронавіруса вхід в будинок: корисні поради
Новини України маскаКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся