Одноразові рукавички дуже небезпечні: лікарі розвінчали міф про захист від коронавірусу

Гумові рукавички можуть бути небезпечні в боротьбі проти коронавіруса (Фото: freepik)

Лікарі і пояснив, чому звичайні одноразові рукавички можуть бути небезпечні при боротьбі з коронавірусом

Коронавірус в Україні був зареєстрований у 2203 пацієнтів. Медики відзначають, що знизити ризик зараження можна тільки виконуючи всі інструкції медиків і дотримуючись особистої гігієни.

В якості захисних засобів лікарі радять використовувати маски для рота і носа, окуляри для очей і рукавички для рук, оскільки основний спосіб передачі вірусу – це попадання мікрочастинок на слизові оболонки з рук. Медики постійно нагадують, що руки треба мити якомога частіше, обробляти їх антисептиками та ні в якому разі не торкатися ними обличчя.

Однак з'ясувалося, що одноразові рукавички не так безпечні, як вважалося раніше. Ці засоби захисту ефективні тільки дуже короткий проміжок часу, бо матеріал, з якого вони зроблені – пористий і збудники хвороб можуть проникати крізь них на руки.

Лікарі рекомендують обробляти руки дезінфектором або мити з милом кожен раз після носіння рукавичок. Використання одноразових рукавичок не замінює антисептики.

Крім того, використання гумових рукавичок має й іншу небезпеку – рука в них починає швидко потіти, а таке середовище є самим ідеальним для розвитку бактерій і вірусів.

"Припиніть носити медичні рукавички в громадських місцях. Це гігієнічне свинство величезних масштабів", - заявив доктор Марк Ганефельд.

Його підтримав і інший лікар, з Німеччини. Він назвав руки після використання клоакою і порекомендував дезінфікувати їх кожен раз після використання рукавичок.

"В рукавичці, у вологому і теплому просторі з радістю розмножуються бактерії. Коли знімаєш рукавички, у тебе на руках клоака, якщо їх не продезінфікувати. Я вас вітаю!" - написав лікар з міста Бремерферде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям дали поради, як уникнути проблем зі шкірою рук після використання антисептиків.