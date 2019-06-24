Супрун відреагувала на відсутність аптечок в метро Києва

Супрун запропонувала оснастити публічні місця дефібриляторами (фото: pixabay.com)

Супрун має намір убезпечити життя українців

Уляна Супрун пропонує встановити в публічних місцях укомплектовані аптечки і автоматичні зовнішні дефібрилятори. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 24 червня, київський метрополітен потрапив у гучний скандал через те, що жінці, яка впала на ескалаторі, не змогли надати першу допомогу на станції "Дарниця", тому що у співробітників метрополітену навіть не було поруч аптечки.

На днях Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу, що затверджує складу, умов зберігання та використання медичного комплекту для надання домедичної допомоги.

Пропонується, що у всіх людних місцях будуть аптечки з оновленою комплектацією, а де збираються понад 200 осіб - додатково автоматичні зовнішні дефібрилятори.

Супрун запропонувала оснастити публічні місця дефібриляторами (фото: pixabay.com)

Згідно з новою класифікацією і в залежності від кількості людей на певній території, аптечки будуть ділитися на три типи:

Перший рівень - для території, де можлива одночасна присутність не більше тридцяти осіб. У складі таких аптечок будуть бинти, лейкопластир, медичні рукавички, термоковдра і плівка-клапан для проведення штучної вентиляції легенів.

Другий рівень - де можлива присутність не більше 200 осіб. Це торгові центри, навчальні заклади, будівельні майданчики, заправки. Зміст аптечок такого рівня буде, як і в першого рівня. Додатково додається механічний засіб для зупинки кровотечі, тонометр і атравматичні ножиці.

Третій рівень - на території, де можуть перебувати не більше тисячі чоловік. Аптечки цього типу, крім вищезазначеного, будуть укомплектовані лікарськими засобами та автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

В місцях, де передбачений збір більше тисячі чоловік, буде розміщено кілька наборів з дефібриляторами.

Супрун запропонувала оснастити публічні місця дефібриляторами (фото: pixabay.com)

Дефібрилятор - це невеликий апарат, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому порушенні ритму серця і фібриляції шлуночків. У таких випадках вирішальну роль відіграє час.

Шанси на виживання людини, у якого сталася раптова зупинка серця зменшуються на 7-10% з кожною хвилиною, яка проходить без дефібриляції.

Місця масового перебування будуть обладнані саме автоматичними дефібриляторами. Такі пристрої мають голосове меню-помічника і включають заряд лише тоді, коли зафіксують порушення ритму серця. Робота пристрою максимально автоматизована. Скористатися нею зможе кожен.

Крім того, в місцях, які будуть обладнані дефібриляторами, буде визначено відповідальну особу, яка зможе надати допомогу. Працівники будуть проходити спеціальний інструктаж і в разі виникнення екстреної ситуації зможуть надати першу допомогу і скористатися дефібрилятором.

Нагадаємо, що Супрун зробила важливе попередження про алкоголь під час вагітності.

Раніше повідомлялося, що Супрун нагадала українцям про важливість вакцинації.