Супрун пояснила, у чому небезпека ідеальних профілів в мережі

Уляна Супрун розповіла про вплив соцмереж на психіку людини і чому "ідеальні" акаунти можуть викликати депресію та проблеми зі здоров'ям. Колишня керівниця МОЗ України пояснила, що в деяких випадках межа між самопрезентацією в профілях і реальністю для людини може стиратися і тоді нескладно загубити себе.

Також у фоловерів, які дивляться в мережах "ідеально відшліфовані фото" знаменитостей або блогерів, може виникнути гнітюче відчуття власної "ущербності" - мовляв, у нас не такий стильний одяг, синці під очима, зайві кілограми і взагалі нудне життя. Медик на сторінці в Facebook нагадує, що люди більш схильні показувати моменти успіху і щасливого життя, а не тернистий шлях до самостановлення.

"Коли ми спостерігаємо за чужим постійним щастям, починаємо задавати собі питання типу "А що зі мною не так?" або "Чому інші можуть, а у мене не виходить?", - йдеться в публікації.

Ще в 50-х роках минулого століття американський соціолог і психолог Ервінг Гоффман написав роботу про прагнення людини у повсякденному житті "надягати маску", бути ніби актор. Зараз же соціальні мережі стають сприятливою авансценою для повномасштабного розігрування вистав, пише Супрун.

Переглядаючи свій "ідеальний" профіль, людина сама починає в нього вірити, і в тому є як негативні, так і позитивні наслідки.

Так, людина може насправді почати працювати над собою, змінювати спосіб життя, аби адаптувати його під образ в житті соціальному і почуватися краще.

Однак є й інша сторона медалі - може виникнути й підміна реальностей, коли проблеми життя "неідеального" будуть витіснятися та не усвідомлюватися. У свою чергу, це може призвести до особистісної кризи або депресії.

Супрун рекомендує в першу чергу розібратися, навіщо вам взагалі порівнювати себе з кимось і що це вам дає. Важливо відокремлювати картинку, яку нам показують і реальність, а не тільки орієнтуватися на інших і порівнювати себе з ними.

Спробуйте змінити фокус уваги з інших на себе і чесно визначити, які почуття виникають при перегляді "ідеального аккаунта": заздрість та злість на себе або захоплення і мотивація, чи мобілізує це сили для розвитку або, навпаки, вганяє в зневіру.

Проаналізуйте свої почуття і визначте, чого саме вам не вистачає (подорожей, енергійності, уваги)?

Визначте власні цінності - що для вас є важливим і цінним? Подумайте, яким чином можна додати такі цінності в своє життя і яким може стати перший крок у потрібному напрямку.

Подумайте, що саме ви цінуєте в собі, які якості вам подобаються, чим ви пишаєтеся і що надає вам впевненості - дуже важливо сформувати власну "самоцінність"

"Знецінити все те, що маємо, і виховати негативне сприйняття або й ненависть до себе - дуже просто. Залежність від інтернету та соціальних мереж значною мірою цьому сприяє. Попри це збільшує ризики появи тривожності, депресії, порушення сну та зору, а також може впливати на появу нереалістичних очікувань і негативного сприйняття свого тіла", - пише Супрун.

Також медик не рекомендує ризикувати своїм психічним і фізичним здоров'ям заради віртуального схвалення вашого життя, й іноді навіть корисно бути поза зоною досяжності.