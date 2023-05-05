Супербыстрый соленый пирог: на приготовление 10 минут, а сыта вся семья

Соленый пирог из слоеного теста можно легко и просто приготовить за 10 минут, а есть его - сплошное удовольствие для всей семьи.
Рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee на своем канале в YouTube.
Нарежьте бекон, колбасу или ветчину полосками. На крупной терке натрите сыр.
Посыпьте поверхность мукой. Выложите пласты слоеного теста, при необходимости - раскатайте до толщины около 3 миллиметров.
Смажьте соусом, выложите бекон и посыпьте сыром. Сверните тесто в рулеты и порежьте на кусочки примерно 5 сантиметров.
Выложите кусочки пирога в смазанную растительным маслом форму. Смешайте желток с молоком и смажьте пирог. И выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.
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